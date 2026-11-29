Μια κιθάρα που κρύβει μέσα της μια ολόκληρη ιστορία αγάπης και ένα τραγούδι αφιερωμένο στον άνθρωπο που πίστεψε στο όνειρό του. Ο Σταύρος Τσουκαλάς χάρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του φετινού The Voice of Greece, το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Ο διαγωνιζόμενος επέστρεψε στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ, εννέα χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή, το 2017, όταν είχε βρεθεί στην ομάδα του Σάκη Ρουβά.

Αυτή τη φορά επέλεξε για την οντισιόν του το «Καραβάνι» του Στέλιου Ρόκκου, κερδίζοντας τους coaches. Ακολούθησε μια μικρή μουσική συνάντηση στο πλατό, με τον ίδιο να ερμηνεύει τον «Προσκυνητή», τον Χρήστο Μάστορα να τον συνοδεύει στην κιθάρα και την Πάολα να τραγουδά το «Όνειρο ήταν».

Η κιθάρα της μαμάς και τα δάκρυα του Μάστορα

Πίσω από την κιθάρα του Σταύρου, όμως, κρυβόταν μια βαθιά προσωπική ιστορία. Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, είχε καταφέρει να του την αγοράσει, ανοίγοντάς του τον δρόμο προς τη μουσική.

«Δεν ήθελε να μου χαλάσει χατίρι. Η μητέρα μου έχει φύγει από τη ζωή πριν από επτά μήνες. Είναι ο λόγος που είμαι εδώ είναι εξαιτίας της», εξομολογήθηκε.

Με εκείνη την κιθάρα στα χέρια του, ο Σταύρος ερμήνευσε το «Μαμά, γερνάω», αφιερώνοντάς το στη μνήμη της.

Ο Χρήστος Μάστορας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Σκουπίζοντας τα μάτια του, απευθύνθηκε στον διαγωνιζόμενο λέγοντάς του: «Τι συγγνώμη, μας πέθανες ρε φίλε».

Η αγκαλιά και τα τρυφερά λόγια της Πάολα

Η Πάολα σηκώθηκε από την καρέκλα της και πλησίασε τον Σταύρο, κλείνοντάς τον στην αγκαλιά της.

«Είναι τιμητικό να πονάς για όλη σου τη ζωή. Είναι η μάνα σου, ποτέ να μην αλλάξει αυτό. Εδώ μαζί σου είναι παληκάρι μου», του είπε συγκινημένη.

Ο Σταύρος Τσουκαλάς επέλεξε τελικά να συνεχίσει τη διαδρομή του στο The Voice στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα.