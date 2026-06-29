«The Voice of Greece»: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής, αλλά ποιος θα το παρουσιάσει;

Ένα μεγάλο και εντυπωσιακό stage. Τέσσερα από τα πιο διάσημα, κόκκινα κουμπιά. Μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα… Το «The Voice of Greece», ο μουσικός διαγωνισμός που έχει αναδείξει ξεχωριστές φωνές και έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ για μια συναρπαστική 12η σεζόν!

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τη νέα σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και όσοι πιστεύουν στη δύναμη της φωνής τους, μπορούν τώρα να διεκδικήσουν τη θέση τους! Ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά format επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά και μετατρέπει ξανά την μεγάλη και εντυπωσιακή σκηνή του σε σημείο συνάντησης ταλέντου, έκφρασης και ονείρων. Και αυτό το «ταξίδι» θα είναι γεμάτο από ωραίες φωνές, δυνατές ιστορίες, πληθώρα συναισθημάτων και στιγμών που θα συζητηθούν.

Σε αυτόν τον μουσικό διαγωνισμό, η φωνή αλλάζει τα πάντα! Παρά τις φήμες που ήθελαν Acun Medya και ΣΚΑΪ να έχουν κακές σχέσεις μετά τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor», όλα δείχνουν να είναι μια χαρά, αφού η τουρκική εταιρία παραγωγής θα συνεχίσει με την εκτέλεση παραγωγής του σόου.

Αναζητείται οικοδεσπότης και κριτές

Δεδομένης της απόφασης του Γιώργου Καπουτζίδη να μην συνεχίσει να παρουσιάζει το τάλεντ σόου, ίσως ο ΣΚΑΪ επιλέξει τον Γιώργο Λιανό που το έχει ξανακάνει. Βέβαια όταν ο εκείνος απουσίαζε στον Άγιο Δομίνικο για το «Survivor» κάποια live τα έκανε και η Φαίη Σκορδά όταν ανήκε στο δυναμικό του σταθμού. Η ξανθιά παρουσιάστρια είναι και πάλι διαθέσιμη! Λέτε τα στελέχη στο Νέο Φάληρο να κάνουν την έκπληξη;

Την ίδια στιγμή πάντως ο Χρήστος Μάστορας και ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσαν τα χέρια για τη νέα σεζόν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η Έλενα Παπαρίζου, ενώ μέχρι στιγμής ο Πάνος Μουζουράκης δεν έχει πει εάν θα συνεχίσει ή όχι και στη 12η σεζόν.