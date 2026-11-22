Εννέα χρόνια μετά την πρώτη της συμμετοχή στο «The Voice», η Έφη Σιδηροπούλου επέστρεψε στον μουσικό διαγωνισμό, έχοντας χάσει περίπου 60 κιλά.

Στην εμφάνισή της το 2017 είχε ερμηνεύσει το «Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο», ενώ στη φετινή της επιστροφή επέλεξε το «Δύο τσιγάρα θα καπνίσω», κερδίζοντας το ενδιαφέρον των coaches.

Ο ρατσισμός για το βάρος της

Η Έφη Σιδηροπούλου μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που δεχόταν στο παρελθόν λόγω της εμφάνισής της, αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε βαριατρική επέμβαση, μετά την οποία έχασε περίπου 60 κιλά.

Η κόρη του Πόντιου τραγουδιστή Γιώργου Σιδηρόπουλου εξήγησε ακόμη ότι είχε απομακρυνθεί από το τραγούδι, δίνοντας προτεραιότητα στα δύο παιδιά της και στην οικογένειά της.

«Ποτέ δεν είναι αργά»

«Για μία δεκαετία έκανα μία παύση από το τραγούδι και τώρα είπα να ξαναπροσπαθήσω, για να μην σηκωθώ ένα πρωί μετά από 10-15 χρόνια και πω ότι δεν προσπάθησα αρκετά. Οπότε είπα να δώσω άλλη μία ευκαιρία σε εμένα πρώτα απ’ όλα και μετά σε όσους θέλουν να με ακούνε. Ποτέ δεν είναι αργά. Κάνω επανεκκίνηση μέσω του The Voice. Ένα βράδυ είπα πως θέλω να τραγουδήσω. Ανέβηκα, πήρα το μικρόφωνο και ξεκίνησα να τραγουδώ», ανέφερε.

Τελικά, επέλεξε να συνεχίσει στην ομάδα της Πάολα, ανακοινώνοντας την απόφασή της με μια τούρτα που είχε φτιάξει η ίδια και έγραφε το όνομα της τραγουδίστριας.