Θεαματική κατεδάφιση στο Μαϊάμι: Ξενοδοχείο «εξαφανίστηκε» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Μια θεαματική κατεδάφιση σημειώθηκε στο Μαϊάμι, όπου το πρώην Mandarin Oriental Miami κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στο πλαίσιο μεγάλου σχεδίου ανάπλασης της περιοχής.

Το 23ώροφο κτίριο, που βρισκόταν στο Brickell Key και λειτουργούσε για περίπου 25 χρόνια, κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη νωρίς το πρωί.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη κατεδάφιση με εκρηκτικά στην πόλη την τελευταία δεκαετία.

Watch the controlled demolition of the Mandarin Oriental in Miami pic.twitter.com/vkd47p0UGp — Surajit (@surajit_ghosh2) April 12, 2026

Αρκετοί θεατές συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή απόσταση για να παρακολουθήσουν τη στιγμή, καταγράφοντας την κατάρρευση του κτιρίου με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Μετά τις διαδοχικές εκρήξεις, το κτίριο κατέρρευσε τμηματικά, ενώ πυκνά σύννεφα σκόνης κάλυψαν την περιοχή, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να φορούν μάσκες κατά την αποχώρησή τους.

Νέο υπερπολυτελές συγκρότημα στη θέση του

Η κατεδάφιση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης, καθώς στη θέση του παλιού ξενοδοχείου πρόκειται να ανεγερθεί ένα νέο, υπερπολυτελές συγκρότημαΤο project περιλαμβάνει την κατασκευή δύο πύργων με κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης να τοποθετείται γύρω στο 2030.