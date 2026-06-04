Θεαματική «βουτιά» και αβεβαιότητα στο Bitcoin - Γιατί «καταρρέει» το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα

Ισχυρές πιέσεις δέχεται το Bitcoin, το οποίο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας απώλειες που ξεπερνούν το 25% μέσα στον μήνα.

Η εικόνα επιβαρύνεται από τις μαζικές ρευστοποιήσεις μακροπρόθεσμων επενδυτών, αλλά και από την αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ουάσινγκτον σχετικά με τις πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του euronews.com.

Η πτωτική πορεία του μεγαλύτερου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου επιταχύνθηκε την Τετάρτη, όταν η τιμή του βρέθηκε ακόμη και στα 61.300 δολάρια, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους που έχει βιώσει το Bitcoin κατά τη διάρκεια του 2026, με τις απώλειες να ξεπερνούν το 30% από τις αρχές του έτους.

Παρά τη βουτιά, το κρυπτονόμισμα ανέκτησε μέρος των απωλειών του και κατά τη στιγμή συγγραφής του παρόντος διαπραγματευόταν κοντά στα 63.000 δολάρια.

Οι «παλιοί» επενδυτές ανοίγουν τον δρόμο των πωλήσεων

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στους αναλυτές δεν είναι μόνο η ένταση της διόρθωσης, αλλά κυρίως η προέλευσή της. Σύμφωνα με στοιχεία από την αγορά και αναλυτές blockchain, οι λεγόμενοι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι, επενδυτές που διατηρούν αμετάβλητες τις θέσεις τους για τουλάχιστον 155 ημέρες, έχουν περάσει σε επιθετικές ρευστοποιήσεις, έπειτα από μια περίοδο σχετικής αδράνειας από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο.

Μόνο κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, η συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών φέρεται να πούλησε Bitcoin αξίας περίπου 2,4 δισ. δολαρίων (2,1 δισ. ευρώ). Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικό μέρος αυτών των πωλήσεων προήλθε από επενδυτές που είχαν αποκτήσει Bitcoin σε επίπεδα άνω των 90.000 δολαρίων, οι οποίοι μέχρι πρότινος απέφευγαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους παρά τη συνεχιζόμενη πτώση των τιμών.

Αυξημένη νευρικότητα και στα παράγωγα

Το κύμα ρευστοποιήσεων έχει επηρεάσει και την αγορά παραγώγων, όπου η ανησυχία των επενδυτών αποτυπώνεται με σαφήνεια. Ο 30ήμερος δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας BVIV της Volmex εκτινάχθηκε στο 57,4, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Απριλίου, καθώς οι traders έσπευσαν να αναζητήσουν προστασία μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

Την ίδια ώρα, τα spot Bitcoin ETF που διαπραγματεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να καταγράφουν σημαντικές εκροές. Η Τετάρτη σηματοδότησε τη 13η διαδοχική ημέρα αποεπένδυσης από τα συγκεκριμένα κεφάλαια, με τους επενδυτές να αποσύρουν επιπλέον 50 εκατ. δολάρια (43 εκατ. ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως σαφής ένδειξη επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος απέναντι στο Bitcoin, σε μια περίοδο όπου η αγορά αναζητά νέα σημεία στήριξης εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας και ρυθμιστικής αβεβαιότητας.