Θεατρικά βραβεία «Μελίνα Μερκούρη - Δημήτρης Χορν»: Αυτοί είναι οι φετινοί νικητές

Τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» απονεμήθηκαν φέτος για πρώτη φορά από το υπουργείο Πολιτισμού το βράδυ της Δευτέρας 18/5 στο Ακροπόλ Παλλάς.

Μανουέλλα Παυλίδου, Λίνα Μενδώνη, Σταμάτης Φασουλής - φωτογραφία NDP

Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε μία νέα ηθοποιό και έναν νέο ηθοποιό για την ερμηνεία τους κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Η Έβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μπούτσικος είναι οι νικητές των φετινών Θεατρικών Βραβείων που πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Νέα ταλέντα

Η Έβελυν Ασουάντ βραβεύτηκε για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου. Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό, απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει ήδη διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Έβελυν Ασουάντ, Νάντια Κατσούρα, Λήδα Κουτσοδασκάλου (Υποψήφιες για το φετινό Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη») - φωτογραφία NDP

Στη διακριθείσα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000€, τιμητικό δίπλωμα, ενώ της παραδίδεται, τιμής ένεκεν, από τη νικήτρια του προηγούμενου έτους η Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή της στην επόμενη νικήτρια.

Ρένη Πιττακή, Δηώ Καγγελάρη, Λυδία Κονιόρδου, Τάκης Τζαμαργιάς - φωτογραφία NDP

Ο Βασίλης Μπούτσικος βραβεύτηκε για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου), καθώς και για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον.

Γιώργος Ζυγούρης (Υποψήφιος βραβείου Δημήτρης Χορν)-Μαίρη Μηνά (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2025) - φωτογραφία NDP

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Στον διακριθέντα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000€, τιμητικό δίπλωμα, ενώ του παραδίδεται τιμής ένεκεν από τον νικητή του προηγούμενου έτους ο Χρυσός Σταυρός που φορούσε ο Δημήτρης Χορν, τον οποίον κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή του στον επόμενο νικητή.