Θεατρικά βραβεία «Μελίνα Μερκούρη - Δημήτρης Χορν»: Αυτοί είναι οι φετινοί νικητές
Σε μια λαμπρή τελετή στο Ακροπόλ Παλλάς βραβεύτηκαν οι νέοι ηθοποιοί που διακρίθηκαν την περασμένη θεατρική περίοδο.
Τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» απονεμήθηκαν φέτος για πρώτη φορά από το υπουργείο Πολιτισμού το βράδυ της Δευτέρας 18/5 στο Ακροπόλ Παλλάς.
Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε μία νέα ηθοποιό και έναν νέο ηθοποιό για την ερμηνεία τους κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Η Έβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μπούτσικος είναι οι νικητές των φετινών Θεατρικών Βραβείων που πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.
Η Έβελυν Ασουάντ βραβεύτηκε για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου. Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό, απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει ήδη διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.
Στη διακριθείσα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000€, τιμητικό δίπλωμα, ενώ της παραδίδεται, τιμής ένεκεν, από τη νικήτρια του προηγούμενου έτους η Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή της στην επόμενη νικήτρια.
Ο Βασίλης Μπούτσικος βραβεύτηκε για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου), καθώς και για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον.
Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. Στον διακριθέντα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000€, τιμητικό δίπλωμα, ενώ του παραδίδεται τιμής ένεκεν από τον νικητή του προηγούμενου έτους ο Χρυσός Σταυρός που φορούσε ο Δημήτρης Χορν, τον οποίον κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή του στον επόμενο νικητή.