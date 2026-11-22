Τις δραματικές στιγμές της αμερικανικής επιχείρησης «Midnight Hammer», κατά την οποία βομβαρδιστικά stealth B-2 έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, περιγράφουν για πρώτη φορά οι πιλότοι που συμμετείχαν στην αποστολή, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την προετοιμασία, την πτήση και την εκτέλεση της επίθεσης.

Σε εκτενές δημοσίευμά του, το περιοδικό Air & Space Forces Magazine παρουσιάζει μαρτυρίες μελών των πληρωμάτων, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας. Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά περίπου 37 ώρες και συμμετείχαν σε αυτήν 14 πιλότοι, οι οποίοι πέταξαν από τη βάση Whiteman στο Μιζούρι μέχρι το Ιράν και πίσω.

Η αποστολή περιλάμβανε πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό και της Νατάνζ, ενώ αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk που εκτοξεύτηκαν από υποβρύχια έπληξαν παράλληλα την εγκατάσταση του Ισφαχάν.

Η στιγμή που αντίκρισαν την Τεχεράνη

⚠️ The United States struck Iran’s nuclear facilities



In the early hours of June 22 (around 2:30 AM Iranian time), the U.S. launched strikes on key nuclear sites — Fordow, Natanz, and Isfahan. B-2 bombers, Massive Ordnance Penetrators (weighing 13–30 tons), and Tomahawk… pic.twitter.com/UW4xn8Wicx — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2025

Έπειτα από περίπου 18 ώρες πτήσης, ένα από τα πληρώματα αντίκρισε μέσα στη νύχτα την ιρανική πρωτεύουσα. «Holy s…, that’s Tehran!» («Θεέ μου, αυτή είναι η Τεχεράνη!»), φέρεται να είπε ένας από τους πιλότους, καθώς η πόλη διακρινόταν κάτω από το σκοτάδι.

Λίγα λεπτά αργότερα, τα βομβαρδιστικά άνοιξαν τις θύρες των οπλικών συστημάτων τους και απελευθέρωσαν δύο βόμβες Massive Ordnance Penetrator (MOP), βάρους περίπου 13,6 τόνων η καθεμία. Επρόκειτο για την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνταν σε πολεμική επιχείρηση τέτοιου τύπου βόμβες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διαπερνούν βαθιά θαμμένες και ενισχυμένες εγκαταστάσεις.

Οι πιλότοι παρακολούθησαν την πορεία των βομβών, περιμένοντας να διαπιστώσουν αν είχαν πετύχει τον στόχο τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι εκρήξεις φώτισαν το ορεινό τοπίο, με τις φλόγες να φτάνουν σε ύψος αντίστοιχο ενός κτιρίου δέκα ορόφων.

15 χρόνια προετοιμασίας για την επίθεση

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα περίπου 15 ετών σχεδιασμού και συλλογής πληροφοριών για τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση είχε δοθεί στο Φορντό, το οποίο βρίσκεται βαθιά κάτω από βουνό και θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολος στόχος.

Αμερικανοί αναλυτές είχαν εντοπίσει την κατασκευή του συγκροτήματος ήδη από το 2009, με τις υπηρεσίες πληροφοριών να μελετούν επί χρόνια τη λειτουργία του, το βάθος στο οποίο βρισκόταν και τις πιθανές αδυναμίες του.

Οι βόμβες MOP σχεδιάστηκαν ειδικά για τέτοιου είδους στόχους, ενώ η επιχείρηση απαιτούσε εξαιρετικά ακριβή υπολογισμό του χρόνου, της πορείας και του τρόπου πυροδότησης των εκρηκτικών μηχανισμών.

Στην αποστολή συμμετείχαν συνολικά περίπου 125 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-22, F-35 και F-16, επιθετικά A-10, καθώς και δεκάδες αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Κρίσιμος παράγοντας ήταν η δυνατότητα των βομβαρδιστικών να ανεφοδιάζονται στον αέρα κατά τη διάρκεια της πολύωρης πτήσης.

Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής και η παραπλάνηση

Which nuclear sites were targeted?



🔺 Fordow Fuel Enrichment Plant

🔺 Natanz Nuclear Facility

🔺 Isfahan Nuclear Technology Center



The US military used so-called “bunker buster” bombs and missiles to target Iran’s heavily fortified sites.



🔗: https://t.co/Dxijy9TSWD pic.twitter.com/2kqRUTyJzg — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2025

Ο σχεδιασμός της επιχείρησης προσαρμοζόταν διαρκώς, ακόμη και λίγες ώρες πριν από την απογείωση. Η ισραηλινή επιχείρηση «Rising Lion», που ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025, άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν ήδη εξουδετερώσει αρκετές από τις απειλές που απασχολούσαν τους Αμερικανούς σχεδιαστές.

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε όταν οι Ιρανοί επιχείρησαν να καλύψουν με σκυρόδεμα τα φρεάτια εξαερισμού των εγκαταστάσεων του Φορντό. Αυτό ανάγκασε τους Αμερικανούς να τροποποιήσουν το σχέδιο, ώστε οι πρώτες βόμβες να καταστρέψουν το σκυρόδεμα και οι επόμενες να πλήξουν τις εγκαταστάσεις από κάτω.

Για να διατηρηθεί η επιχείρηση μυστική, χρησιμοποιήθηκαν και παραπλανητικές κινήσεις. Επιπλέον βομβαρδιστικά B-2 απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς τα δυτικά, προσελκύοντας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και δημιουργώντας την εντύπωση ότι μετακινούνταν προς άλλες αμερικανικές βάσεις.

Την ίδια ώρα, τα επτά βομβαρδιστικά που θα συμμετείχαν στην πραγματική επίθεση προετοιμάζονταν χωρίς να αποκαλύπτουν τον προορισμό τους ούτε στις οικογένειές τους.

Η επίθεση και η επιστροφή στις ΗΠΑ

Τα επτά B-2 απογειώθηκαν τα μεσάνυχτα της 21ης Ιουνίου 2025 από τη βάση Whiteman. Έξι κατευθύνθηκαν προς το Φορντό και ένα προς τη Νατάνζ.

Η πρώτη επίθεση στο Φορντό είχε στόχο να καταστρέψει το σκυρόδεμα που κάλυπτε τα φρεάτια εξαερισμού, ενώ τα υπόλοιπα βομβαρδιστικά ακολούθησαν με διαδοχικές ρίψεις βομβών. Οι πιλότοι έπρεπε να τηρήσουν με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα, με περιθώριο απόκλισης μόλις 15 δευτερολέπτων.

Μετά την ολοκλήρωση των πληγμάτων, τα αεροσκάφη αποχώρησαν από τον ιρανικό εναέριο χώρο. Οι πιλότοι ανέφεραν ότι άκουγαν προειδοποιήσεις για πυρά, ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση μετά την επιχείρηση, οι ιρανικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να πλήξουν τα B-2.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε έπειτα από περισσότερες από 36 ώρες πτήσης. Οι οικογένειες των πληρωμάτων έμαθαν για την επιχείρηση από τις τηλεοπτικές ειδήσεις, ενώ οι πιλότοι επέστρεψαν στη βάση τους εξαντλημένοι, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρική φροντίδα και ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των πληγμάτων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Ωστόσο, η ακριβής έκταση της καταστροφής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Ο Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, επικεφαλής του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια και πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ, εκτίμησε ότι το πρόγραμμα φυγοκέντρησης του Ιράν, όπως λειτουργούσε πριν από την επίθεση, ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον.

Η επιχείρηση έγινε γνωστή ως «Midnight Hammer» και αποτέλεσε μία από τις πιο σύνθετες και απαιτητικές αεροπορικές αποστολές των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.