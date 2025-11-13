Θέλει διακαώς δίπολο με τον Μητσοτάκη γιατί οι δημοσκοπήσεις «φωνάζουν»

Την κατέθεσε μία, την κατέθεσε δύο, ε τρίτη δεν θα χρειαστεί...

Αύριο Παρασκευή ο πρωθυπουργός απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος και όπως γίνεται αντιληπτό θα έχουμε μια αντιπαράθεση κορυφής Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη.

Η επίκαιρη ερώτηση είχε κατατεθεί αρχικά στις 6 Οκτωβρίου, επανακατατέθηκε στις 27 του ίδιου μήνα επειδή δεν είχε οριστεί προς συζήτηση εκείνη την εβδομάδα στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» και τελικά θα απαντηθεί στις 14 Νοεμβρίου. Σχετικά σύντομα δηλαδή, δε νομίζω να έχει παράπονο για καθυστέρηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η ακρίβεια είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για τους πολίτες, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου να βάλει ένα φρένο. Το πιο σημαντικό πάντως σε σχέση με το Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι θα φέρει τον πρωθυπουργό στη Βουλή κι αυτό γιατί επιδιώκει διακαώς το δίπολο με τον κ. Μητσοτάκη και λογικό αφού οι δημοσκοπήσεις στα ποιοτικά και στην πρωθυπουργία «φωνάζουν».

Βλέπετε, καραδοκεί ο Τσίπρας αλλά αυτός και στη Βουλή που ήταν μιλιά δεν έβγαζε...