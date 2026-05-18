Θέλει να «κάνει» γεώτρηση και όχι εκλογές

Ενόσω τα στοιχήματα έδιναν και έπαιρναν στα «πηγαδάκια» του γαλάζιου Συνεδρίου για το πότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει να πατήσει το κουμπί των εκλογών – παρά τις επανειλημμένες αναφορές του ιδίου για εκλογές την Άνοιξη του 2027 - μία αποστροφή του κατά την ομιλία της προηγούμενης Παρασκευής, που εν πολλοίς πέρασε στα ψιλά, μπορεί να ρίξει φως στο μυστήριο του χρόνου των επόμενων εκλογών.

«Θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός, που θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο μετά τον ιδρυτή της παράταξης, Κωνσταντίνο Καραμανλή» ανέφερε ο πρωθυπουργός χτίζοντας το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση του πρωτεύει μεταξύ άλλων και στο πεδίο της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας της χώρας.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Ωστόσο, για τους πιο υποψιασμένους ο προγραμματισμός για την πρώτη ύστερα από πολλές 10ετίες εξόρυξη εντός της επικράτειας της χώρας είναι για το Φεβρουάριο του 2027, κάτι, που πρακτικά σημαίνει ότι ο πολιτικός σχεδιασμός του Κυριάκου Μητσοτάκη όντως προβλέπει τη διενέργεια εκλογών την Άνοιξη του 2027.

Στην πολιτική, βεβαίως, τέτοιοι σχεδιασμοί δεν είναι λίγες οι φορές, που ανατρέπονται, ωστόσο, και η συγκεκριμένη δήλωση φανερώνει τις πραγματικές προθέσεις του πρωθυπουργού.