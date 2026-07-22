«Θέλει να παραμείνει στην Μπολόνια ο Φρόιλερ, παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση ενός ποιοτικού κεντρικού χαφ που θα ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή του και ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν βρέθηκε και αυτή του Ρέμο Φρόιλερ.

Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Μπολόνια, γεγονός που τον έβαλε στο «ραντάρ» των ανθρώπων των «ερυθρόλευκων». Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν διερευνητική επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο η υπόθεση να προχωρήσει σε πιο ουσιαστικό στάδιο.

Ο βασικός λόγος είναι πως ο έμπειρος μέσος έχει ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητά του αποτελεί η παραμονή στη Serie A. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Φρόιλερ περιμένει την κίνηση της Μπολόνια για ενδεχόμενη ανανέωση της συνεργασίας τους, παρότι έχει δεχθεί προτάσεις τόσο από τον Ολυμπιακό όσο και από τη Σικάγο Φάιαρ και τη NEOM FC.

Την ίδια στιγμή, η ιταλική ομάδα δεν έχει ακόμη ανοίξει επίσημα κύκλο επαφών για νέο συμβόλαιο, διατηρώντας στάση αναμονής, κάτι που αφήνει ανοικτό το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Ο Φρόιλερ αγωνίστηκε στην Μπολόνια την τελευταία τριετία, καταγράφοντας 123 συμμετοχές με τρία γκολ και πέντε ασίστ. Πριν από αυτό είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με την Αταλάντα, ξεπερνώντας τις 250 συμμετοχές στη Serie A, ενώ αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Ελβετίας με 94 διεθνείς συμμετοχές.