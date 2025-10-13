«Θέλω ειρήνη»: Όμηροι και κρατούμενοι επανενώνονται με τις οικογένειές τους

«Είσαι η ζωή μου, ο ήρωάς μου» αναφώνησε η μητέρα ενός 25χρονου όμηρου που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς το πρωί της Δευτέρας 13/10 από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ ήταν ένας από τους 20 ζωντανούς ομήρους που επί δυο χρόνια κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακα από τότε που η πραγματοποιήθηκε η αιματηρή επίθεση στο φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η μητέρα του, η Εϊνάβ, έχει αγωνιστεί σθεναρά για την επιστροφή του στο Ισραήλ απαιτώντας, μέσω του κινήματος που ίδρυσε, από την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει σε ανταλλαγή ομήρων με τη Χαμάς.

Κοσμοπλημμύρα στην «Πλατεία Ομήρων»

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και ζητοκραύγαζε καθώς παρακολουθούσε σε μεγάλες οθόνες πλάνα του Ματάν και των άλλων 19 απελευθερωμένων ομήρων να επιστρέφουν στο Ισραήλ και να επανενώνονται με τις οικογένειές τους.

Οι άνθρωποι κυμάτιζαν ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες και κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων και πινακίδες που έγραφαν «επιστρέφουν σπίτι».

Reuters

Ο Ματάν απήχθη την 7η Οκτωβρίου μαζί με τη σύντροφό του Ιλάνα Γκριτζέφσκι από το Νιρ Οζ, όμως η Ιλάνα αφέθηκε ελεύθερη κατά τη διάρκεια της πρώτης εκεχειρίας.

«Αγκαλιές και πολλή αγάπη»

Η οικογένεια του Εϊτάν Χορν, ο οποίος επίσης απήχθη από το Νιρ Οζ, και του οποίου ο αδελφός Γιαΐρ αφέθηκε ελεύθερος κατά τη διάρκεια εκεχειρίας τον Φεβρουάριο, δήλωσε ότι θα έχουν «αγκαλιές και πολλή αγάπη και θα τον συνοδεύσουν σε όλη τη διαδικασία ανάρρωσης».

Συγγενείς του 24χρονου Εβιάταρ Ντέιβιντ, ο οποίος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova και εθεάθη αδυνατισμένος σε μια σήραγγα σε βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς τον Αύγουστο, δήλωσαν ότι πάντα «ήξεραν ότι θα επέστρεφε».

«Μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας, είναι εδώ. Τώρα ένα νέο ταξίδι θεραπείας θα ξεκινήσει για τον Εβιάταρ και εμάς», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Rafi Ben Hakoon/GPO/Handout via REUTERS

Boaz Oppenheim/GPO/Handout via REUTERS

Οι ζωντανοί όμηροι περισυνελέγησαν από σημεία συνάντησης στη Γάζα από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), η οποία ενήργησε ως ουδέτερος ενδιάμεσος στις παραδόσεις. Στη συνέχεια, επανενώθηκαν με αγαπημένα τους πρόσωπα σε σημεία υποδοχής κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, προτού μεταφερθούν αεροπορικώς σε νοσοκομεία για να ξεκινήσει η διαδικασία σωματικής και ψυχολογικής περίθαλψης.

EPA/ABIR SULTAN

Η Ίνμπαρ Γκόλντσταϊν, της οποίας οι συγγενείς αφέθηκαν ελεύθεροι με την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2023, δήλωσε στο BBC ότι ένιωθε «χαρούμενη και ευγνώμων». «Ξέρω ότι οι δύσκολες μέρες είναι ακόμα μπροστά μου, αλλά θέλω να διαχωρίσω αυτά που ξέρω από αυτά που νιώθω», είπε.

«Θέλω ειρήνη»

Από την άλλη πλευρά, οι Παλαιστίνιοι γιορτάζουν την επιστροφή των δικών τους κρατουμένων στις φυλακές του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, περίπου 250 άνθρωποι απελευθερώθηκαν παράλληλα με τους Ισραηλινούς ομήρους.

Καθώς οι κρατούμενοι αποβιβάζονταν από ένα λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού στη Ραμάλα, πολλοί ντυμένοι με την παραδοσιακή μαντήλα κεφίγια, φαίνονταν χλωμοί και αδύνατοι, με κάποιους να δυσκολεύονται να περπατήσουν.

«Είναι έτοιμος να αγκαλιάσει την ελευθερία», δήλωσε ο 24χρονος Άμρο Αμπντουλάχ, ο οποίος περίμενε τον ξάδερφό του Ρασίντ Ομάρ, 48 ετών, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2005 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, αφού κρίθηκε ένοχος για φόνο και άλλα εγκλήματα.

«Θέλω ειρήνη», είπε ο κ. Αμπντουλάχ. «Θέλω να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή, ασφαλή και ειρηνική, χωρίς κατοχή και χωρίς περιορισμούς» συνέχισε να λέει στο BBC.

REUTERS/Mahmoud Issa TPX

Στη Γάζα, οικογένειες συγκεντρώθηκαν στο Νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς με την ελπίδα να επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ένα νοσοκομείο εκστρατείας δίπλα στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου στήθηκε για να τους υποδεχτεί.

«Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα - χαρά, μια μέρα χαράς», δήλωσε ο Μουχάμαντ Χάσαν Σαΐντ Νταούντ, 50 ετών, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι βρισκόταν εκεί για να παραλάβει τον γιο του, ο οποίος συνελήφθη από ισραηλινές δυνάμεις σε ένα σημείο ελέγχου.

«Το ονομάζουμε εθνική εορτή, που οι κρατούμενοί μας απελευθερώνονται παρά το κόστος του πολέμου, τους μάρτυρες, τους τραυματίες και την καταστροφή στη Γάζα» συνέχισε.