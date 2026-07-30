«Θέλω να μείνω μόνη»: Το SMS της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα αποκαλύπτει η Daily Mail

Τα τελευταία μηνύματα που έστειλε στην οικογένειά της, η γυναίκα από τη Βρετανία, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, έφερε στο φως η εφημερίδα Daily Mail. Η 38χρονη έγραφε ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».



Αξίζει να αναφέρουμε ότι το κινητό τηλέφωνο παρέμενε ενεργό μέχρι πριν από περίπου 24 ώρες, όταν το θύμα ταυτοποιήθηκε επισήμως.



Οι αναφορές στα βρετανικά Μέσα είναι συνεχείς για την υπόθεση με τους δημοσιογράφους να μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από την Αθήνα.

Πώς έγινε η ταυτοποίηση

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα από τη σορό, αλλά δεν βρήκαν αντιστοιχία στην εθνική βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, βρέθηκε ότι τα αποτυπώματα ήταν καταχωρημένα σε αμερικανικές βάσεις δεδομένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα είχε ύψος περίπου 5ft 4in, κοκκινωπά μαλλιά δεμένα σε κότσο και φορούσε μαύρο σορτς και μπλουζάκι. Στο σορτς της αναγραφόταν το όνομα ενός γαλλικού πανεπιστημίου, γεγονός που οδήγησε στην ειδοποίηση της Ιντερπόλ.

Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το γραφείο της Ιντερπόλ στην Αμερική, το οποίο ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία ότι η σορός ανήκει σε Βρετανίδα με τα αρχικά E.R., γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι έφτασε στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού είχε ταξιδέψει μέσω Κύπρου. Η αστυνομία ζήτησε στοιχεία επιβατών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε, προκειμένου να διαπιστώσει αν συνοδευόταν από κάποιον, ενώ ελέγχει τα τοπικά μητρώα καταλυμάτων για κρατήσεις στο όνομά της.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο θάνατός της συνέβη μεταξύ πέντε και επτά ημερών πριν από την εύρεση της σορού.

«Υπόθεση άνευ προηγουμένου»

Ένας Έλληνας αστυνομικός δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun» ότι οι Αρχές σοκαρίστηκαν από την ανακάλυψη. Είπε συγκεκριμένα: «Το να βρεθεί μια αλλοδαπή νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων, είναι κάτι άνευ προηγουμένου».

Η βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και ο πατέρας της γυναίκας έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό της.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης δήλωσε στην εφημερίδα «Daily Mail»: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Ελίζαμπεθ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Παρέχουμε υποστήριξη και βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές Αρχές».



Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Σκωτίας δήλωσε: «Έχουμε ενημερωθεί για τον θάνατο μιας Σκωτσέζας στην Αθήνα και βρισκόμαστε σε επαφή με τις Αρχές της Ελλάδας. Αστυνομικοί παρέχουν υποστήριξη στην οικογένειά της στη Σκωτία».