«Θέλω να σε ακούω να το λες» - Η πανηγυρική ανάρτηση Πολάκη για την επιστροφή του στην ΚΟ

Ανακοινώθηκε και επίσημα στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του βουλευτή Χανίων, Παύλος Πολάκης, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Γιώργο Γεωργαντά, να γνωστοποιεί τη σχετική απόφαση στο Σώμα.

Με την επιστροφή του στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης αποκτά πλέον και τυπικά το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές Σάββατο.

Ο βουλευτής Χανίων υποδέχθηκε την επιστροφή του πανηγυρικά ανεβάζοντας βίντεο από το σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης στη Βουλή γράφοντας: «Θέλω να σε ακούω να το λες!!! ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!! (και τελευταία)».

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής Χανίων είχε τεθεί εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας με απόφαση του τότε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου. Πρόκειται για την τρίτη επιστροφή του στην ΚΟ του κόμματος, καθώς στο παρελθόν είχε διαγραφεί επίσης από τους Αλέξη Τσίπρα και Στέφανο Κασσελάκη.