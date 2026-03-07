«Θέλουμε μόνο να τον βρούμε»: Δυόμισι χρόνια μυστήριο με τον «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»

Δυόμισι χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Περικλή Τσιάπανου, του γνωστού «ρεμπέτη της Αριστοτέλους», η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να ζει μέσα στην αγωνία και την αβεβαιότητα.

Η πρόσφατη απόφαση της εισαγγελίας να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο έχει εντείνει τον πόνο των δικών του ανθρώπων, οι οποίοι παραμένουν χωρίς απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη.

Η αδελφή του μιλά για μια οικογένεια που παλεύει καθημερινά με την απουσία και το βάρος της αβεβαιότητας, ενώ η μητέρα τους έχει βυθιστεί σε βαθιά θλίψη.

«Η μητέρα μου έχει χάσει το χαμόγελό της»

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ », η αδελφή του Περικλή περιγράφει την ψυχική κατάσταση της μητέρας τους, που, όπως λέει, έχει αλλάξει δραματικά από τη μέρα της εξαφάνισης.

«Ό,τι κάνω, το κάνω πρώτα για εκείνη. Τη βλέπω να πονά, να κλείνεται στον εαυτό της. Νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω, για να κρατήσω ζωντανή την ελπίδα», αναφέρει.

Η ίδια δεν κρύβει και τις τύψεις που αισθάνεται, καθώς νιώθει πως η αδυναμία να βρεθεί ο αδελφός της βαραίνει καθημερινά την οικογένεια.

Το μυστήριο με τα οικονομικά στοιχεία

Η οικογένεια αποκλείει το ενδεχόμενο ο Περικλής Τσιάπανος να εξαφανίστηκε οικειοθελώς. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση στον τραπεζικό του λογαριασμό από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν χάθηκαν τα ίχνη του.

«Πώς θα μπορούσε να ζει; Δεν είχε πόρους. Αυτό είναι που μας γεμίζει φόβο και αβεβαιότητα», λέει η αδελφή του.

Παράλληλα, φίλοι και συγγενείς έχουν αναζητήσει τον Περικλή σχεδόν παντού: από μονές στο Άγιον Όρος μέχρι εγκαταλελειμμένα κτίρια και χώρους υπό κατάληψη στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι προσπάθειες, όμως, έπεσαν στο κενό.

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν καλά λένε πως δεν σταμάτησαν στιγμή να ψάχνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια απάντηση.

Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς, ενώ η έλλειψη σαφών στοιχείων από τις αρχές έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση στην οικογένεια.



«Μου έδωσαν μόνο ένα φύλλο χαρτί με δύο-τρία στοιχεία και με ρώτησαν γιατί το θέλω. Εγώ θέλω απαντήσεις, για να μπορέσω να απευθυνθώ σε δικηγόρο ή στην εκπομπή. Αν προκύψει κάτι νέο, ίσως ανοίξει ξανά η υπόθεση», λέει χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η εκδοχή της οικειοθελούς φυγής δεν πείθει τους δικούς του ανθρώπους, ενώ το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας δεν έχει τεκμηριωθεί.

«Κάποιοι ίσως ξέρουν αλλά δεν μιλούν»

Φίλοι και συνεργάτες του Περικλή Τσιάπανου εκτιμούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που ίσως γνωρίζουν κάτι για την εξαφάνισή του, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν μιλήσει.



«Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο χωρίς να βρεθεί κανένα στοιχείο. Ψάξαμε περιοχές στη Χαριλάου, στην Τούμπα και αλλού, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα», λέει φίλος του.

Η ελπίδα της οικογένειας είναι να υπάρξει κάποια πληροφορία, ακόμη και τώρα, που θα ρίξει φως στο μυστήριο.

Ποιος ήταν ο «ρεμπέτης της Αριστοτέλους»

Ο Περικλής Τσιάπανος ζούσε μια απλή ζωή στη Θεσσαλονίκη, αφιερωμένος στη μουσική και στο μπουζούκι του. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν, ενώ οι φίλοι του τον θυμούνται ως έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, καλοσυνάτο και αφοσιωμένο στη μουσική.



Η εξαφάνισή του άφησε πίσω ένα μεγάλο κενό, αλλά και πολλά αναπάντητα «γιατί». Για την οικογένειά του, το ζητούμενο πλέον είναι τουλάχιστον να μάθουν τι συνέβη. «Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε έστω το σώμα του, για να μπορέσει η μητέρα μας να βρει την ηρεμία που της αξίζει», λέει η αδελφή του.