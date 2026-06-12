Θέμα ωρών να «αγγίξει» ο Έλον Μασκ το τρισεκατομμύριο - Πάρτι στην Times Square από την SpaceX

Την πιο σημαντική στην ιστορία είσοδο εταιρείας στο Χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου η SpaceX του Έλον Μασκ, ενώ η ακόρεστη όρεξη των επενδυτών, μικρών και μεγάλων, προοιωνίζεται μια επιτυχία.

Μια τελετή οργανώνεται το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στην Times Square, στην οποία βρίσκεται η «ηλεκτρονική βιτρίνα» του Nasdaq, του ηλεκτρονικού χρηματιστηρίου στο οποίο θα εισαχθεί η SpaceX. Η εταρεία δεν έχει διευκρινίσει, ωστόσο, ποιοι διευθυντές θα είναι παρόντες.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο λογαριασμό Elon Musk’s Jet Tracking στο Bluesky, ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της SpaceX, έχει φθάσει από την Τρίτη (9/6) στη Νέα Υόρκη.

Η επιχείρηση επιβεβαίωσε την Πέμπτη, το στόχο της να αντλήσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, δηλαδή τα τριπλάσια από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην ιστορία είσοδο στο χρηματιστήριο, εκείνη της πετρελαϊκής Aramco το 2019.

Ο όμιλος του Στάρμπεϊζ στο Τέξας έχει τη δυνατότητα να διαθέσει περισσότερες μετοχές απ’ ό,τι προβλέπεται, ανάλογα με τη ζήτηση, πράγμα που μπορεί να ανεβάσει το ποσό στα 86 δισεκατομμύρια το μέγιστο.

Η αξία της SpaceX εκτιμάται σε 1,765 τρισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που θα καταστήσει τον Αμερικανό μεγιστάνα τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Παρά τους εντυπωσιακούς αυτούς αριθμούς, «υπάρχουν πιθανότητες η τιμή της μετοχής να κάνει άλμα» σήμερα μετά την εισαγωγή της εταιρείας, προειδοποιεί ο Τζέι Ρίτερ του πανεπιστημίου της Φλόριντα, ειδικός στις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο.

«Φαίνεται πως η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών αντιπροσωπεύει το τετραπλάσιο των τίτλων που προβλέπεται να τους πωληθούν», προσθέτει ο πανεπιστημιακός.

Η Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) δεν αναμένεται να ξεκινήσει παρά αργά το πρωί (τοπική ώρα) στην καλύτερη περίπτωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ