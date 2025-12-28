«Θεοδώρα μου μην πας, δεν θα έχεις καλό τέλος»: Τα προφητικά λόγια της μητέρας της νεκρής 31χρονης

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια με τρεις ακόμα φίλους της όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.



Όπως αποκάλυψε η μητέρα της, μιλώντας στο Mega, της είχε εκφράσει έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους τέτοιων δραστηριοτήτων, ζητώντας της να μην συμμετέχει, με την κόρη της να προσπαθεί να την καθησυχάσει: «Της είπα "Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου". "Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…"».

«Θα βάλω τη σημαία κι ας πεθάνω»

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα "Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί". "Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη", μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα θύματα της τραγωδίας μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, καθώς αύριο αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.



Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.