Ακρίβεια: Έρχονται μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ – Η λίστα με τα προϊόντα

Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος , μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, με αντικείμενο την οριστικοποίηση των κατηγοριών προϊόντων που θα ενταχθούν στο μέτρο και του πλαισίου εφαρμογής του.

Στόχος μειώσεις τουλάχιστον 5%

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, η πρωτοβουλία αφορά το σύνολο των βασικών αγαθών που προμηθεύονται καθημερινά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα προχωρήσουν, σε εθελοντική βάση, σε μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από το 5%, ενώ στόχος είναι οι εκπτώσεις να είναι ακόμη μεγαλύτερες όπου αυτό είναι εφικτό. Η διάρκεια της δράσης θα κυμανθεί από δύο έως τέσσερις μήνες.

«Στόχος μας είναι από τις 31 Αυγούστου να πάρει σάρκα και οστά η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα», δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει κοινή βούληση κυβέρνησης και αγοράς για τη στήριξη των καταναλωτών.

Ποια προϊόντα θα ενταχθούν στις μειώσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης , οι μειώσεις τιμών θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πρώτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων:

νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά)

γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά

ψωμί και αλεύρι

ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

καφές και δημητριακά

σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή

αναψυκτικά

απορρυπαντικά και καθαριστικά γενικής χρήσης

προϊόντα προσωπικής υγιεινής

σχολικά είδη.

Η επιλογή των συγκεκριμένων κατηγοριών έχει στόχο να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί βασική ανησυχία για τους καταναλωτές.

Εθελοντική συμμετοχή και έλεγχοι στην αγορά

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα είναι προαιρετική, ενώ η εφαρμογή του θα παρακολουθείται από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ χωρίς καθυστερήσεις στα τέλη Αυγούστου.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να περιορίσει το κόστος βασικών αγαθών για τα ελληνικά νοικοκυριά, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα που καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.