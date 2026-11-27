Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, στο πλαίσιο των περιοδειών κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την χώρα, επισκέφτηκε την Παρασκευή (27/11) μεγάλες παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες αλουμινίου στα Οινόφυτα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε αρχικά το εργοστάσιο αλουμινίου και χαλκού της

Elvalhalcor, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση και του παρουσιάστηκαν τα βασικά

μεγέθη της επιχείρησης και οι μελλοντικές επενδύσεις. Ακολούθως, ο Υπουργός

Ανάπτυξης περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο εξάγει σε 90

χώρες σε όλο τον κόσμο και απασχολεί περίπου 3.000 υπαλλήλους, ενισχύοντας την

τοπική κοινωνία.

Επόμενος σταθμός ήταν οι εγκαταστάσεις της Alluminco, η οποία εξάγει τα

προϊόντα της σε 60 χώρες του κόσμου, απασχολώντας αυτή τη στιγμή 350

υπαλλήλους. Ο κ. Θεοδωρικάκος συνομίλησε και με τους εργαζομένους της

επιχείρησης, τονίζοντας την προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης στην

ενίσχυση της βιομηχανίας, διότι δίνει πολύ καλύτερους μισθούς σε σχέση με τον

μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια, μετέβη στη Θήβα όπου συνάντησε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου,

του Εμπορικού Συλλόγου, επαγγελματίες και τον Δήμαρχο της πόλης, Γιώργο

Αναστασίου. Εξέτασαν όλα τα θέματα που απασχολούν την τοπική οικονομία, με

τον Υπουργό Ανάπτυξης να τονίζει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα προκηρυχθούν

δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ για την

εξωστρέφεια και τις νέες τεχνολογίες αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο χρηματοδοτικό πακέτο Social Climate Fund ύψους

περίπου 700 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Στη Βοιωτία, από τη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων έως τη Θήβα, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική βιομηχανία, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στη βιομηχανία σε πανελλαδικό επίπεδο, με καλύτερες μισθολογικές απολαβές. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, με γρήγορες, διαφανείς διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια.

»Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε στη συμβολή της ElvalHalcor, όπου περίπου 1.000

εργαζόμενοι επιστημονικού δυναμικού παράγουν σημαντικό έργο στον τομέα της

έρευνας και της καινοτομίας, αναπτύσσοντας νέα καινοτόμα προϊόντα που

ενισχύουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας

αλουμινίου. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών της Θήβας,

ιδιαίτερα των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων με την Αττική, ώστε να

αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και να ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική της

περιοχής.

»Τις επόμενες εβδομάδες παρουσιάζουμε δύο νέα αναπτυξιακά καθεστώτα για

μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση στην εξωστρέφεια και τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Παράλληλα, προετοιμάζουμε το Social Climate Fund, που θα προσφέρει σημαντικές

επιδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντικατάσταση επαγγελματικών οχημάτων με νέα υβριδικά και ηλεκτρικά. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη στήριξη της μικρής και μεσαίας

επιχειρηματικότητας, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Θέλουμε οι επιχειρήσεις της Βοιωτίας να αξιοποιήσουν τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες, να εκσυγχρονιστούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε κάθε ελληνική επιχείρηση και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική οικονομία».

Στη Βοιωτία έχουν υπαχθεί 54 επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου

4887/2022, συνολικού προϋπολογισμού 311 εκατ. ευρώ και ενίσχυσης 108 εκατ.

ευρώ, που δημιουργούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ

φάσμα δραστηριοτήτων με έμφαση στη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την

αγροδιατροφή και τον τουρισμό.

Μαζί με τον κ. Θεοδωρικάκο ήταν ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Κτιστάκης, η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός.