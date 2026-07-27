Θεοδωρικάκος: «Παράθυρο» για παράταση στα μέτρα για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις πληθωριστικές πιέσεις που απειλούν την οικονομία, εφόσον συνεχιστούν τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Όπως είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος , η κυβέρνηση δεν παραμένει απλός παρατηρητής αλλά παρεμβαίνει δραστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για επέκταση των αναχωμάτων στην αγορά καυσίμων και το φθινόπωρο. Στο κυβερνητικό πλάνο περιλαμβάνεται και η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί αναμένεται να ανακοινωθούν στοχευμένες ελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης για τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες αλλά και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το καλάθι του νοικοκυριού: Μειώσεις τιμών έως 20%

Όσον αφορά τις τιμές στο ράφι, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι έχουν ήδη επιβληθεί και εισπραχθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα αισχροκέρδειας. Παράλληλα, υπενθύμισε πως μετά το θερινό «πάγωμα» τιμών, τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά αγαθά, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, εξοικονομώντας έως και 40 ευρώ μηνιαίως για κάθε νοικοκυριό.