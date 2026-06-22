Θεοδωρικάκος: Το PosoKanei ενημερώνει τους καταναλωτές - Η αντιπολίτευση θα έπρεπε να πει μπράβο

Για τη χρησιμότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei στην ενημέρωση των καταναλωτών, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN.



«Το PosoKanei είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών που δημιούργησε η νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Ο καταναλωτής κοιτάζει ποιες είναι οι τιμές σε κάθε είδος και παίρνει μια απόφαση για το πού μπορεί να ψωνίσει φθηνότερα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντί να γκρινιάζουν, θα έπρεπε να πουν μπράβο που το κάναμε», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και σημείωσε πως είναι μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια από τις καταναλωτικές οργανώσεις. «Θέλουμε να συμβάλλουμε να υπάρξει καταναλωτική συνείδηση στους πολίτες και να συνεργαστούμε με το καταναλωτικό κίνημα. Είμαστε από την ίδια μεριά του λόφου», τόνισε χαρακτηριστικά.



Για το αν η δημιουργία αυτής της εφαρμογής είναι παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε πως «δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το να γνωρίζει ο πολίτης είναι αποδοχή ότι δεν κάνουμε τίποτα; Σε όλες τις χώρες το καταναλωτικό κίνημα επιβάλει πράγματα και έχει ισχύ, εδώ είναι περιορισμένη η παρεμβατικότητ;a του. Αντί να πολιτικολογούν ορισμένοι, θα έπρεπε να αναδεικνύουν ορισμένα πράγματα, εκθέτοντας όσους προσπαθούν να αισχροκερδήσουν. Ένα πιο ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, θα βοηθούσε και θα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας».



Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε σχέση με το 2025 «ένα μέτρο που δεν έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα γι' αυτό. Είναι φυσικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι θέλουμε μια ελεύθερη αγορά. Αν δεν το είχαμε πάρει, οι τιμές σε τρόφιμα και καύσιμα θα ήταν πολύ υψηλότερες, λόγω και του υπερδιπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας για αρκετούς συμπολίτες μας. Το θέμα είναι τι κάνεις για να ανακουφίσεις αυτούς τους ανθρώπους και να συμβάλλεις σε μια οικονομία πιο παραγωγική που δίνει καλύτερους μισθούς. Η δική μας πολιτική έχει σοβαρά αποτελέσματα».

