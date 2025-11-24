Θεοδωρόπουλος: Πώς το Ελληνικό Δημόσιο κρατάει στον «πάγο» επένδυση 165 εκατ. του προέδρου του ΣΕΒ

Μία κωμικοτραγική ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι από το βήμα του συνεδρίου CEO Initiative 2025 που διοργανώνει το Fortune Greece, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του, στην εταιρεία Wonderplant αντιμετωπίζουν το παραλογισμό του Ελληνικού Δημοσίου που ενώ έχει χρηματοδοτήσει της επένδυση για την παραγωγή θερμοκηπιακής τομάτας με την μέθοδο της υδροπονίας στην περιοχή της Πτολεμαΐδας παράλληλα βρίσκεται στα δικαστήρια με τον τοπικό Δήμο για την έκταση που θα δημιουργηθεί η επένδυση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτηση του ο κ. Θεοδωρόπουλος: «Αυτό τον καιρό προσπαθώ να πάρω στην Δυτική Μακεδονία μία μεγάλη έκταση για την δημιουργία ενός μεγάλου θερμοκηπίου που θέλουμε να κάνουμε. Διαπιστώνω το εξής, υπάρχει μία πολύ ωραία έκταση για την οποία όμως υπάρχει αντιδικεία του Δημοσίου με τον Δήμο.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει χάσει στον πρώτο βαθμό, έχει χάσει στον δεύτερο βαθμό και τώρα πάει στον Άρειο Πάγο. Ζητάει ο Δήμος αυτή την έκταση για να την χρησιμοποιήσει για επενδύσεις και υπάρχει δυστυχώς μία μόνιμη απόφαση στο Ελληνικό Δημόσιο “ότι εάν δεν πάμε και στην τελευταία βαθμίδα” δεν παραιτείται το Δημόσιο.

Το έκανε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών για τους ανθρώπους που είχαν χάσει τους δικούς τους στο Μάτι, και παραιτήθηκε και θεωρήθηκε μεγάλη τομή. Είναι δυνατόν να θεωρούμε μεγάλη τομή κάτι που είναι αυτονόητο; Έχει χάσει σε δύο βαθμούς το Δημόσιο, γιατί καθυστερούμε; γιατί κρατάμε αυτή την έκταση δεσμευμένη και πρέπει να πάμε και στον Άρειο Πάγο; Γιατί κανείς υπουργός ή καμία κυβέρνηση δεν παίρνει αυτές τις αποφάσεις;

Μόνο αν αποφάσιζε το Ελληνικό Δημόσιο να παραιτηθεί από όλες τις δικαστικές αποφάσεις τις οποίες έχει χάσει στο Εφετείο, την επόμενη ημέρα θα δίνονταν μία τεράστια ώθηση στην ελληνική οικονομία».

Το μερίδιο του λαϊκισμού

Σύμφωνα με τον ίδιο την ευθύνη, για προβλήματα σαν το παραπάνω, δεν την έχει μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση αλλά ο λαϊκισμός και η νοοτροπία της κοινωνίας. «Ποια κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία θα πάει να παραιτηθεί από ένα οικόπεδο του Δημοσίου για να δώσει να γίνει μία επένδυση όταν η ελληνική κοινωνία για αυτά τα θέματα έχει την αντίληψη που έχει;».

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από μερικές εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το ok για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους 63 εκατ. ευρώ στην επένδυση της Wonderplant, στην οποία μέτοχος είναι μεταξύ των άλλων και ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Επένδυση 165 εκατ. ευρώ

Η επένδυση συνολικού ύψους 165 εκατ. ευρώ θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς θα καταπολεμήσει την ανεργία (σ.σ. θα δημιουργήσει πάνω από 150 θέσεις εργασίας) σε μία περιοχή όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας που πλήττεται απο την απολιγνητοποίηση ενώ αναμένεται μειώσει σημαντικά και τις εισαγωγές υδροπονικών τοματών και λαχανικών στην χώρα. Με την νέα επένδυση – η Wonderplant λειτουργεί ήδη μονάδα στην Δράμα – η παραγωγή της εταιρείας θα διπλασιαστεί και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 40.000 τόνους ετησίως.