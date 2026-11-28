«Βγάλ’ το εσύ, να τελειώνουμε». Με αυτή τη φράση ο πρώην σύζυγος της Θεοφανίας Παπαθωμά της ανέθεσε μια μάλλον ασυνήθιστη υπόθεση, την έκδοση του δικού τους διαζυγίου. Η ηθοποιός, που έχει σπουδάσει Νομική, θυμήθηκε με χιούμορ την ιστορία αυτή, αποκαλύπτοντας μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής της.

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (27/11), η Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία τη φετινή σεζόν απέχει από την τηλεόραση, αναφέρθηκε στα φοιτητικά της χρόνια, στην υποκριτική αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση της με τη νομική επιστήμη.

«Μεγάλωσα στις Σέρρες και σπούδασα Νομική. Το έκανα για να φύγω από τις Σέρρες. Ήταν η μόνη σχολή που μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ η Θεσσαλονίκη, αλλά μετά από 4 χρόνια μου ήταν μικρή. Πήγα στην Αθήνα και έκανα και άσκηση επαγγέλματος. Τελείωσα τη σχολή. Το επάγγελμα δεν το εξάσκησα, παρά μόνο περιφερειακά», ανέφερε.

Ο έρωτας με τη Νομική και το διαζύγιο

Παρότι η υποκριτική ήταν εκείνη που τελικά την κέρδισε επαγγελματικά, η ανάγκη της να επιστρέψει στα νομικά βιβλία την οδήγησε, τρεις δεκαετίες αργότερα, στην απόφαση να κάνει μεταπτυχιακό.

«Με τη Νομική, βρε παιδί μου, έχω έναν έρωτα. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιστήμη, δεν μου αρέσει σαν επάγγελμα, μου αρέσει όμως πάρα πολύ σαν επιστήμη. Δηλαδή μου τοποθετεί το μυαλό μου, το ηρεμεί, μου το ησυχάζει. Μετά από τριάντα χρόνια λέω θέλω να αποκτήσω την επαφή πάλι, την ήθελα πίσω να γυρίσει. Και έκανα το μεταπτυχιακό», εξήγησε η ηθοποιός.

Ανάμεσα στις λιγοστές υποθέσεις που είχε αναλάβει ήταν και εκείνη της λύσης του πρώτου της γάμου.

«Έβγαλα κάτι διαζύγια δωρεάν. Έβγαλα και το δικό μου διαζύγιο το πρώτο. Με προσέλαβε ο πρώην άντρας μου», αποκάλυψε και πρόσθεσε: «Φαντάσου πόση εμπιστοσύνη. Λέει “Βγάλ’ το εσύ, να τελειώνουμε”».

Ο Απόστολος Γκλέτσος και το φλιτζάνι στα γυρίσματα

Η κουβέντα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο γύρισε και στα χρόνια του «Αγγίγματος Ψυχής», με τη Θεοφανία Παπαθωμά να αποκαλύπτει ότι ο Μανούσος Μανουσάκης την είχε αρχικά ξεχάσει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς.

Ακόμη πιο απολαυστική, όμως, ήταν η ιστορία που διηγήθηκε για τον Απόστολο Γκλέτσο και μια ιδιαίτερη ικανότητά του, την οποία αξιοποιούσε στα παρασκήνια των γυρισμάτων, την καφεμαντεία.

«Ο Απόστολος λέει πολύ καλά το φλυτζάνι. Στις παραγωγές πρώτα έλεγε το φλυτζάνι και μετά τους μιλούσε για τη δουλειά. Έτσι ήταν», σημείωσε η Θεοφανία Παπαθωμά.