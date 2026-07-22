Θεοφανία Παπαθωμά για θάνατο Λορέντζο Καριέρε: «Ποτέ καμία νύφη δεν κέρδισε την πεθερά, κάρμα»

Ένα περίεργο, έως και άστοχο, σχόλιο έκανε η Θεοφανία Παπαθωμά στον τοίχο της Χρυσηίδας Δημουλίδου που έκανε μια δημοσίευση για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, τόσο κοντά στον θάνατο του μητέρας του, Ματούλας, που είχε συμβεί το 2023.

Συγκεκριμένα η συγγραφέας έγραψε στη σελίδα της: «Ο Λορέντζο Καριέρε, που αγαπήσαμε όλοι δεν μένει πια εδώ, η Ματούλα τον πήρε μαζί της... Ήταν μόλις 51 ετών».

Στη συνέχεια η Παπαθωμά σχολίασε: «Ποτέ καμία νύφη δεν νίκησε την πεθερά. Κάρμα!» και μας άφησε όλους με την απορία τι να εννοεί με το συγκεκριμένο σχόλιο που έρχεται τόσο κοντά στον θάνατου του Λορέντζο που τα συναισθήματα είναι πολύ φορτισμένα και το κάθε τι μπορεί να πληγώσει πολύ την οικογένειά του.

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Μια follower της Δημουλίδου πάντως έσπευσε να απαντήσει στην Παπαθωμά γράφοντάς της: «Τι λέτε κυρία μου; Είστε με τα καλά σας;»