Θεοφάνους: «Η διαφωνία με τη Θεοδωρίδου για το «Φεγγάρι» δεν ήταν η διαφήμιση... το λέω για πρώτη φορά»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε καλεσμένο τον Γιώργο Θεοφάνους στην εκπομπή «The 2night show» και οι δυο τους μίλησαν για την παρεξήγηση με την Νατάσα Θεοδωρίδου, το σχόλιο του Ρένου Χαραλαμπίδη για τον Γιάννη Πάριο, αλλά και για τον χώρο της τηλεόρασης.

«Η τηλεόραση είναι παμφάγο ον. Δεν ξέρω πώς να τη χειριστώ. Εγώ είμαι ο εαυτός μου, δεν πάω να κάτσω στο τραπέζι και να λέω “σήμερα θα είσαι ξινός, σήμερα θα είσαι γλυκός”» εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Όταν άκουσα τον Ρένο Χαραλαμπίδη να μιλάει για τον Γιάννη Πάριο, ταράχτηκα. Αν ήμασταν σε άλλο σόου, ίσως να έπαιρνα φωτιά. Μεγαλώνοντας λέω “Δεν δικαιούται να έχει την άποψή του;”. Δικαιούται ο άνθρωπος να μην του αρέσει ο Πάριος. Εγώ τον έχω θεό τον Γιάννη… Αν ήμασταν σε άλλη εποχή, μπορεί να τον έπιανα από τον γιακά».

Η συζήτηση ήρθε και στην Νατάσα Θεοδωρίδου και είπε για την γνωστή παρεξήγηση: «Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας. Και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει! Δεν γίνεται. Και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και η διαφωνία μας με τη Νατάσα δεν ήταν η διαφήμιση, για να το λήξω αυτό το θέμα. Και το λέω ίσως και πρώτη φορά σε σένα. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας. Έχει να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα για να μην παρεξηγηθούμε».