Θέουτα: 72.000 άνθρωποι μπήκαν σε λίγες ώρες, 50.000 σε όλη την Ευρώπη σε ένα εξάμηνο

Την ανοιχτή διαφωνία της Αθήνας με οποιαδήποτε σκέψη περί «παγώματος» της Συνθήκης του Σένγκεν, επαναβεβαίωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο Οpen.

Στον απόηχο της τηλεδιάσκεψης των αρμόδιων υπουργών για τα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα, ο κ. Πλεύρης πήρε σαφείς αποστάσεις από τη μεταναστευτική πολιτική του Πέδρο Σάντσεθ - πολιτική που όπως είπε «λειτούργησε ως μαγνήτης όταν πριν από μερικούς μήνες νομιμοποίησε περίπου 1,2 εκατ. μετανάστες».

«Όταν η Ελλάδα πέρυσι τον Ιούλιο είχε δεχθεί 3.500 παράτυπους μετανάστες από τη Λιβύη και αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία ασύλου, είχε δεχθεί μεγάλες επικρίσεις από την Ευρώπη» υπενθύμισε ο κ. Πλεύρης κάνοντας γνωστό ότι παρουσίασε στην τηλεδιάσκεψη την πρόταση για την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και πρόσθεσε:

«Δεν πρόκειται να δεχθούμε τη λογική της μαζικής εισβολής, μεταξύ ανθρωπισμού και ασφάλειας της χώρας θα επιλέξουμε το δεύτερο γιατί δεν είναι ανθρωπισμός να αφήνεις τα δίκτυα των διακινητών να στέλνουν ανθρώπους στην Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά.