Θέουτα: Στα άκρα Ισπανία με Ιταλία μετά την εισβολή χιλιάδων μεταναστών - Στους 18 οι νεκροί

Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας που πυροδότησε η νέα μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, με τη Τζόρτζια Μελόνι να ζητά ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Ζώνη Σένγκεν, ενώ ο αριθμός των νεκρών μεταναστών που επιχείρησαν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα αυξήθηκε στους 18.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, υποστήριξε ότι η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες ενισχύει τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων και ζήτησε να εξεταστεί η αναστολή της Ισπανίας από τη Σένγκεν.

Από τη μεριά της, η Μαδρίτη αντέδρασε άμεσα. Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Ταγιάνι «ανάρμοστες» και τονίζοντας ότι η Ισπανία περιμένει από μια εταίρο χώρα «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία».

18 νεκροί και χιλιάδες αφίξεις στη Θέουτα

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Θέουτα επιδεινώνεται, καθώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα μέσα σε λίγες ώρες, ασκώντας τεράστια πίεση στις δυνάμεις ασφαλείας και στις δομές φιλοξενίας.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα διά θαλάσσης, ενώ οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, το συνοριακό πέρασμα Μπένι Ενζάρ, το μοναδικό εν λειτουργία σημείο διέλευσης μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου στον γειτονικό ισπανικό θύλακα της Μελίγια, έκλεισε προσωρινά όταν εκατοντάδες άτομα επιχείρησαν μαζική είσοδο.

Στρατός και ενισχύσεις στα σύνορα

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και επιπλέον αστυνομικών στη Θέουτα, προκειμένου να ενισχυθεί η Guardia Civil και να αποκατασταθεί η τάξη στα σύνορα.

Ο ίδιος ο Ισπανός πρωθυπουργός, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αναμένεται να επισκεφθούν τη Θέουτα, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί την πρωτοφανή πίεση.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Η νέα κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, απειλώντας να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.