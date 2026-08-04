Θέουτα - Μεταναστευτική κρίση: Η Αθήνα στηρίζει με αστερίσκο την Ισπανία, θέλει άθικτη τη Σένγκεν

Στον απόηχο της μαζικής εισβολής παράνομων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα – περί τις 60.000 εκτιμάται ότι παραβίασαν τα ισπανικά σύνορα μέσα σε λίγες ώρες την προηγούμενη εβδομάδα – και εν μέσω κλίματος εντεινόμενης ανησυχίας συνεδριάζουν το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης οι 27 Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εικόνες χιλιάδων παράνομων μεταναστών να συνωστίζονται στον ισπανικό θύλακα απέναντι από το Γιβραλτάρ, που έκαναν αστραπιαία το γύρο της Ευρώπης, ενίσχυσαν τον προβληματισμό κατά μήκος της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ έφεραν στην επιφάνεια διαιρέσεις, που υποβόσκουν ανάμεσα στις κυριότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Άλλωστε, έχει ήδη προηγηθεί η επιστολή των 22 Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία διατυπώνονταν σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ενώ ασκείτο κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανικής κυβέρνησης.

Οι θέσεις της Ελλάδας και η εμπειρία του Έβρου

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προσέρχεται στη συνεδρίαση με τα κεκτημένα του… Έβρου και της Κρήτης. Σε αυτό το πλαίσιο ο Θάνος Πλεύρης αναμένεται να υπενθυμίσει την επιτυχή απόκρουση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης της υβριδικής επίθεσης, που δέχθηκε η χώρα μας από την Τουρκία στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020, αλλά και την αυστηροποίηση (τρίμηνη αναστολή) του πλαισίου απονομής ασύλου κατά το περσινό καλοκαίρι, όταν εκτοξεύθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες οι ροές από την ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη.

Άλλωστε, τόσο ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου όσο και οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του αναμένεται να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία. Είναι σαφές, πάντως, ότι η Αθήνα τάσσεται υπέρ μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, στην προμετωπίδα της οποίας βρίσκεται η αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Υπ' αυτό το πρίσμα, ο κ. Πλεύρης θα επισημάνει ότι «φιλικές» προς τη μετανάστευση πολιτικές, όπως αυτή, που ασκεί η Μαδρίτη – τους τελευταίους μήνες το δόγμα της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ έχει οδηγήσει στη νομιμοποίηση άνω του ενός εκατομμυρίου μεταναστών – καταλήγουν να λειτουργούν ως πόλος έλξης με αποτέλεσμα την προ ημερών μαζική εισβολή στη Θέουτα.

Δεν συμφωνεί η Αθήνα με αναστολή της Σένγκεν

Ωστόσο, η Αθήνα, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των εταίρων εκτιμούν ότι οι πρόνοιες της Συνθήκης του Σένγκεν θα πρέπει να μείνουν εκτός της εν εξελίξει ευρωπαϊκής συζήτησης στον απόηχο της διπλωματικής κρίσης ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο κ. Πλεύρης επικοινώνησε τις προηγούμενες ημέρες τόσο με τον Ισπανό, όσο και με τον Ιταλό ομόλογο του. Εξάλλου, πηγές προσκείμενες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωναν επ' αυτού ότι το «όπλο» της αναστολής της Συνθήκης Σένγκεν θα πρέπει να ανασύρεται αυστηρά και μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν κράτη – μέλη της Ένωσης αντιμετωπίζουν πραγματική απειλή από ενδεχόμενες δευτερογενείς ροές. Εξάλλου, όπως τονίζουν τα ίδια πρόσωπα, τυχόν αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν αφήνει εκτεθειμένες κατά μείζονα λόγο τις χώρες πρώτης υποδοχής.