Θέουτα: Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο - Στους 57 οι νεκροί

Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή (31/7) ότι είχε ανατρέψει το κύμα της τεράστιας εισροής μεταναστών στη Θέουτα, με ένα μεγάλο μέρος από τους περίπου 60.000 ανθρώπους που είχαν διασχίσει τα σύνορα από ξηράς και θάλασσας, να επιστρέφουν ήδη οικειοθελώς στο Μαρόκο.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακα της Θέουτα δήλωσε ότι 57 πτώματα ανασύρθηκαν στην ισπανική πλευρά των συνόρων και ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον θύματα στη μαροκινή πλευρά. Ανέφερε ότι κάποιοι πνίγηκαν και κάποιοι συνθλίφτηκαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη, αναφέρει το Reuters.

Οι μαροκινές δυνάμεις απώθησαν τα πλήθη με γκλομπ και δακρυγόνα στις πύλες της Θέουτα, προσπαθώντας να αποτρέψουν περισσότερους από το να εισβάλουν στο μικροσκοπικό ισπανικό έδαφος που εκτείνεται σε μια λωρίδα αμμώδους γης στη Μεσόγειο από το Μαρόκο.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 48.000 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. «Αναχωρήσεις από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 18:00 της 31ης Ιουλίου: περισσότερες από 48.300», αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.



Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να μην διχαστούν με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, αντιδρώντας στην έντονη κριτική ορισμένων, μεταξύ αυτών της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρζια Μελόνι. «Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.