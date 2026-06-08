Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2026, οι οποίες αναμένεται να δώσουν «ανάσα» στα νοικοκυριά και να τονώσουν την αγοραστική κίνηση εν μέσω καλοκαιριού.

Η φετινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα είδη λιανικής σε χαμηλότερες τιμές.

Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, ενώ η αναφορά ποσοστού έκπτωσης πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση τιμής. Σε περιπτώσεις που οι εκπτώσεις αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να εμφανίζεται ευδιάκριτα στη βιτρίνα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί της αγοράς συνιστούν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς αρκετές φορές δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα στις εκπτώσεις και τις προσφορές.

Οι εκπτώσεις αφορούν κατά κανόνα προϊόντα της τρέχουσας σεζόν που διατίθενται σε μειωμένες τιμές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, οι προσφορές συνδέονται συχνότερα με παλαιότερα αποθέματα ή με ειδικές προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων.

Στις περιπτώσεις προσφορών, η νομοθεσία επιβάλλει την αναγραφή τόσο της αρχικής όσο και της τελικής τιμής πώλησης, χωρίς να απαιτείται η αναφορά ποσοστού έκπτωσης.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών κάθε καταστήματος, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο προσφορών δεν επιστρέφονται ούτε αντικαθίστανται.