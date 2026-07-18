Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή - Πώς θα λειτουργήσει η αγορά

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προσδοκούν αυξημένη κίνηση στην αγορά.

Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το λιανεμπόριο, καθώς οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να ενισχύσει τον τζίρο των επιχειρήσεων ενόψει του δεύτερου εξαμήνου του έτους.

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Το προτεινόμενο ωράριο είναι από 11:00 έως 20:00, ωστόσο οι τελικές ώρες λειτουργίας καθορίζονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Τα περισσότερα μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετούν το κοινό έως περίπου τις 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων παραδοσιακά συνοδεύονται από αυξημένη αγοραστική κίνηση, με την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου να αποτελεί επιπλέον ευκαιρία για την ενίσχυση της αγοράς.

Παράγοντες του εμπορίου επισημαίνουν ότι η κίνηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από την τουριστική επισκεψιμότητα όσο και από τις καιρικές συνθήκες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση των καταναλωτών κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την αγορά να εκτιμά ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

Οι δηλώσεις της ΕΣΕΕ και η απεργία της ΟΙΥΕ

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε ότι οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το ελληνικό εμπόριο, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα σε πιο συμφέρουσες τιμές.

Όπως ανέφερε, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπτωτικής περιόδου είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση της κυριακάτικης αργίας.