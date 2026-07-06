Θερινές εκπτώσεις από 13 Ιουλίου: Ξεκινά η «μάχη» των προσφορών στην αγορά

Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι φετινές θερινές εκπτώσεις σηματοδοτώντας μια από τις πιο εμπορικές περιόδους για την αγορά, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο έως και τις 31 Αυγούστου για να εκμεταλλευτούν τις μειωμένες τιμές.

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με ενδεικτικό ωράριο 11:00 – 18:00, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική καθολική λειτουργία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εμφανίζουν με σαφήνεια την προηγούμενη τιμή κάθε προϊόντος, ώστε να προκύπτει με διαφάνεια το πραγματικό ύψος της έκπτωσης. Η προηγούμενη τιμή ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν την έκπτωση, ενώ για προϊόντα που κυκλοφορούν μικρότερο διάστημα λαμβάνεται υπόψη το αντίστοιχο μικρότερο χρονικό «παράθυρο» των 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης παραμένει προαιρετική, ωστόσο όταν χρησιμοποιείται πρέπει να αντανακλά πραγματική μείωση τιμής και όχι παραπλανητική διαμόρφωση. Σε περίπτωση που πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθεται σε προσφορά, τότε το ποσοστό αυτό πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στη βιτρίνα, ενώ όταν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εκπτώσεων, απαιτείται αναφορά του εύρους τους.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να παρασύρονται από υψηλά ποσοστά, αλλά να εξετάζουν την τελική τιμή αγοράς, καθώς δεν λείπουν πρακτικές τεχνητής αύξησης τιμών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Τέλος, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν εκ των προτέρων για την πολιτική επιστροφών και αλλαγών, ενώ για ελαττωματικά προϊόντα ισχύει η πλήρης προστασία του καταναλωτή με δυνατότητα επισκευής, αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.