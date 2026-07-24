Θερινές εκπτώσεις: Μέχρι 31 Αυγούστου οι προσφορές – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Σε ισχύ παραμένουν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να προχωρήσουν σε αγορές ενόψει των διακοπών τους σε πιο προσιτές τιμές.

Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς, οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την περίοδο των εκπτώσεων να αναγράφουν την προηγούμενη τιμή του προϊόντος, ώστε να αποδεικνύεται η πραγματική μείωση.

Ως προηγούμενη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν μέσα στις 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν επιλέγεται από την επιχείρηση θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι αφορά πραγματική μείωση τιμής.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν τιμές πριν προχωρήσουν σε αγορά και να μην επηρεάζονται αποκλειστικά από τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης.

Μία από τις πρακτικές που απαιτούν προσοχή είναι η τεχνητή αύξηση της αρχικής τιμής λίγο πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ώστε η τελική «προσφορά» να εμφανίζεται μεγαλύτερη από την πραγματική.

Επιπλέον, πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν ξεκάθαρα για τους όρους αλλαγών και επιστροφών.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.