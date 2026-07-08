Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές πριν ανοίξουν το πορτοφόλι τους

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινά η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 31 Αυγούστου, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τους κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, προκειμένου να μπορούν να διακρίνουν τις πραγματικές προσφορές και να αποφεύγουν παραπλανητικές πρακτικές.

Τι ισχύει για τις μειωμένες τιμές

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να αναφέρει την προηγούμενη τιμή του προϊόντος, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει ο προμηθευτής κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση.

Σε περίπτωση που ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, ως τιμή αναφοράς θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από την ημέρα κυκλοφορίας του.

Εάν η τιμή ενός προϊόντος έχει μειωθεί σταδιακά μέσα σε διάστημα 60 ημερών, ως αρχική τιμή αναφοράς λαμβάνεται εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη μείωση.

Για παράδειγμα, αν ένα προϊόν είχε αρχική τιμή 150 ευρώ, στη συνέχεια πωλήθηκε στα 120 ευρώ και αργότερα μειώθηκε στα 115 ευρώ, η νέα έκπτωση θα υπολογίζεται από τα 120 ευρώ και όχι από την αρχική τιμή των 150 ευρώ.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται επιπλέον, ωστόσο ο τρόπος παρουσίασης της μειωμένης τιμής πρέπει να είναι ακριβής και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τι πρέπει να αναγράφουν τα καταστήματα

Όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη αλλά και στις εμπορικές ανακοινώσεις το ποσοστό της έκπτωσης.

Εάν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, θα πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως για παράδειγμα «από …% έως …%».

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν συγκεκριμένα ή επιλεγμένα προϊόντα.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τις ηλεκτρονικές αγορές, δηλαδή για e-shops, διαδικτυακές πλατφόρμες και marketplaces.

Αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και τις ανακοινώσεις μειωμένων τιμών είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, από τις οργανικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι συμβουλές προς τους καταναλωτές

Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων και προτείνει:

Να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να κάνουν αγορές με βάση τον προϋπολογισμό τους.

Να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν επιλέξουν ένα προϊόν.

Να μην παρασύρονται από υπερβολικά υψηλά ποσοστά έκπτωσης.

Να ελέγχουν την ποιότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων.

Να εξετάζουν τη σχέση ποιότητας και τιμής.

Να ενημερώνονται για την πολιτική επιστροφών, τις εγγυήσεις και τη διαδικασία αντιμετώπισης ελαττωματικών προϊόντων.

Προσοχή στις «τεχνητές» εκπτώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις περιπτώσεις πολύ μεγάλων ποσοστών έκπτωσης, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει την τεχνητή αύξηση των τιμών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, με στόχο τη δημιουργία πλασματικών προσφορών.

Οι εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς, επαληθεύσιμες και να μην παραπλανούν τον μέσο καταναλωτή.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια των αγορών, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες.