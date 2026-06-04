«Θερισμός»: Οι 14 νέες συλλήψεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές εκτάσεις της... ψυχιατρικής κλινικής

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που έχει λάβει την κωδική ονομασία «Θερισμός» εντάσσεται η νέα δικογραφία που συντάχθηκε από τη Δίωξη Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για ακόμη ένα κύκλωμα που απομυζούσε παρανόμως κονδύλια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά το «ελληνικό FBI» εντοπίζει μία ολόκληρη οικογένεια που εμπλέκεται στη μεγάλη υπόθεση εξαπάτησης: στον γιο της οικογένειας αποδίδεται ο ρόλος του φερόμενου ως αρχηγού, ενώ εμπλέκονται ακόμη ο πατέρας, η μητέρα, ο αδελφός, ο θείος και ο γαμπρός του. Το «ελληνικό FBI» έχει προχωρήσει σε συνολικά 14 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 25 άτομα εκ των οποίων οι δύο έχουν φύγει από τη ζωή.

Ο φερόμενος ως αρχηγός είναι αγρότης από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία τον θέλει να είναι αυτός που λειτουργούσε το «αμαρτωλό» Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι εκτάσεις που δηλώνονταν στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης ανήκαν στην πραγματικότητα στον ΔΕΔΔΗΕ, στους Δήμους Κοζάνης και Βέροιας, σε υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική, ιερούς ναούς και ΧΥΤΑ.

Η δικογραφία και σε αυτή την περίπτωση είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από το 2019 έως το 2024 ξεπερνά τα 2,4 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται το 2025.