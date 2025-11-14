«Θερμή εισβολή» με σκόνη και νοτιάδες: Ο Νοέμβριος φέρνει… «καλοκαίρι» στη μέση του φθινοπώρου

Δύο «πρόσωπα» αναμένεται να έχει ο καιρός το επόμενο διάστημα, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργο Τσατραφύλλια το ανοιξιάτικο ηλιόλουστο σκηνικό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα δώσει τη θέση -από την Τρίτη και μετά- σε βροχές και τοπικές νεφώσεις.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, το Σαββατοκύριακο ο καιρός αναμένεται αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, θα δούμε τη θερμοκρασία σε υψηλότερα από το κανονικό για την εποχή επίπεδα δίνοντας μας μια αίσθηση «καλοκαιριού» στη μέση του φθινοπώρου.

Ενδεικτικά αναφέρει ότι ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Παράλληλα σημειώνει ότι ισχυροί νοτιάδες που αναμένεται κάνουν την εμφάνισή τους θα ξαναφέρουν την αφρικανική σκόνη στη χώρα μας.

Ωστόσο όμως όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος κλείνοντας την ανάρτησή του το ανοιξιάτικο σκηνικό δεν θα κρατήσει πολύ καθώς από την Τρίτη και μετά, θα δώσει τη «σκυτάλη» του σε βροχές.

H ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«“Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…”

Καλημέρα!

Με αίθριες καιρικές συνθήκες και ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Ωστόσο, τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες (μέχρι 7 μποφόρ), οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική, σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της εβδομάδας, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Επιπλέον οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά- βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά».