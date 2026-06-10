Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον Σομαλό διαιτητή στον οποίο οι ΗΠΑ δεν επέτρεψαν την είσοδο

Ο Σομαλός διαιτητής ποδοσφαίρου Omar Abdulkadir Artan, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί πέρυσι ως ο κορυφαίος ανδρικός διαιτητής της Αφρικής, επέστρεψε στο Μογκαντίσου και έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις υποστήριξης, έπειτα από την άρνηση εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, στον Artan δεν επετράπη η είσοδος στις ΗΠΑ, καθώς κρίθηκε «μη επιλέξιμος λόγω θεμάτων ελέγχου (vetting concerns)», με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη χώρα του.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της σομαλικής πρωτεύουσας, ο διαιτητής έγινε δεκτός από υποστηρικτές και επίσημους φορείς, που τον χαρακτήρισαν «σύμβολο ανθεκτικότητας» και εθνικής υπερηφάνειας.

Ο Ciise Aden Abshir, ανώτερος σύμβουλος του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Σομαλίας, σημείωσε ότι ο Artan αποτελεί «εικονική μορφή» για τη χώρα, ως ο πρώτος Σομαλός διαιτητής που έφτασε σε τόσο υψηλό επίπεδο διεθνώς.

«Θα είμαι στο επόμενο»

Σε δηλώσεις του προς το πλήθος στο αεροδρόμιο, ο Omar Abdulkadir Artan εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας: «Υπό το θέλημα του Θεού, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι στο επόμενο».

REUTERS/Feisal Omar

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι και αισιόδοξοι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει ξανά στο μέλλον.

Ο Artan είχε αναδειχθεί πέρυσι ως ο κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Αφρικής, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου στη χώρα του.

Η υπόθεση της άρνησης εισόδου του στις ΗΠΑ δεν έχει συνοδευτεί από περαιτέρω επίσημες λεπτομέρειες πέρα από την αναφορά σε ζητήματα ελέγχου ασφαλείας.