Θεσπρωτία: Νεκρός τουρίστας σε χαράδρα κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα

Νεκρός ανασύρθηκε νεαρός τουρίστας από χαράδρα κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας.

Ο 20χρονος άνδρας από τη Χιλή έκανε πεζοπορία με τον φίλο του από την Αλβανία προς την Ελλάδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άτυχος έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Ο νέος εντοπίστηκε από τις αρχές και έγινε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, o 22χρονος φίλος είπε κλαίγοντας στους πυροσβέστες, πως επέλεξαν να κάνουν τη διαδρομή πεζοπορικώς επειδή δεν είχαν χρήματα.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον νεαρό τουρίστα και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ