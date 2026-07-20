Θεσσαλονίκη: 16χρονη συνελήφθη σε μπαρ με πλαστή ταυτότητα – Βρέθηκε σε κατάσταση μέθης

Μια ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης μέσα σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας καταφέρει να εισέλθει στον χώρο επιδεικνύοντας παραποιημένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Η 16 ετών κοπέλα συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστό έγγραφο προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικη.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός 19χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί με την ανήλικη στο κατάστημα, σύμφωνα με το Rthess.

Ο νεαρός κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση προϊόντων καπνού και αλκοόλ.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο είχαν καταναλώσει νωρίτερα αλκοολούχα ποτά, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.