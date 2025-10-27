Θεσσαλονίκη: 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος - Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε
Το τροχαίο σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά τις βραδινές ώρες της Κυριακής (26/10).
Το τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ένας 19χρονος οδηγώντας ένα ΙΧ αυτοκίνητο τραυμάτισε μια 27χρονη κοπέλα, η οποία ήταν πεζή. Ωστόσο, μετά την παράσυρση της 27χρονης, ο 19χρονος απομακρύνθηκε χωρίς να ενημερώσεις τις αστυνομικές αρχές με αποτέλεσμα να τον αναζητά η Άμεση Δράση.
Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.