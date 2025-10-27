Θεσσαλονίκη: 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος - Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά τις βραδινές ώρες της Κυριακής (26/10).

Το τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ένας 19χρονος οδηγώντας ένα ΙΧ αυτοκίνητο τραυμάτισε μια 27χρονη κοπέλα, η οποία ήταν πεζή. Ωστόσο, μετά την παράσυρση της 27χρονης, ο 19χρονος απομακρύνθηκε χωρίς να ενημερώσεις τις αστυνομικές αρχές με αποτέλεσμα να τον αναζητά η Άμεση Δράση.

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.