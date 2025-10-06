Θεσσαλονίκη: 19χρονος προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο – Χτύπησε 2 αστυνομικούς

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός νεαρού το βράδυ του Σαββάτου (4 Οκτωβρίου) σε περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε περίπου στις 23:30, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο έναν 19χρονο που κινούνταν πεζός σε περιοχή της Πυλαίας. Ο 19χρονος τράπηκε σε φυγή και οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν προκειμένου να τον συλλάβουν.

Μάλιστα, αυτός αντιστάθηκε σθεναρά σπρώχνοντας και χτυπώντας τους δύο αστυνομικούς, στους οποίους προκάλεσε μικρά τραύματα. Στην κατοχή του βρέθηκαν 5 συσκευασίες που περιείχαν μικρή ποσότητα κάνναβης (4,85 γραμμάρια).

