Θεσσαλονίκη: 20χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφος της μητέρας της την κακοποιούσε από 14 ετών

Ενημερώθηκε σχετικά και η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, κατά την τελευταία 6ετία, από τον σύντροφο της μητέρας της, ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Η καταγγελία έγινε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 71 ετών (σήμερα) σύντροφος της μητέρας της προέβαινε κατ' επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, από την ηλικία των 14 ετών. Κατά την ίδια, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβαιναν όταν απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι, ενώ ο άντρας την απειλούσε με μαχαίρι ώστε να μην αποκαλύψει τίποτα σε εκείνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

