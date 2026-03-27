Θεσσαλονίκη: 23χρονος έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες - Κατηγορείται για τον βιασμό τους

Στην εξιχνίαση περιπτώσεων βιασμών σε βάρος ανήλικων κοριτσιών που έγιναν μέσα στο 2025 προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 23χρονος αλλοδαπός, αφγανικής υπηκοότητας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο 23χρονος κατά το προηγούμενο έτος, τόσο στο σπίτι του όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους. Πρόκειται για δύο 13χρονες και μία 14χρονη, όλες Ελληνίδες.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών, αναφέρει το voria.gr.

Αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα 1 κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του δράστη μετά από καταγγελία από την παρέα των κοριτσιών. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.