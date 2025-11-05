Θεσσαλονίκη: 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε Airbnb στο κέντρο της πόλης

Ένας 26χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την 29χρονη φίλη του κι έφτασε στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου. Στο σημείο εντοπίστηκαν ένα πιστόλι και τέσσερα φυσίγγια, όπως επίσης μικροποσότητες κοκαϊνης και κάνναβης.



Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και να εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, καθώς σύμφωνα με το thestival φέρεται να έστρεψε το όπλο στον κρόταφό του και να πυροβόλησε. Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 26χρονου, αλβανικής καταγωγής.



Η 29χρονη Ελληνίδα, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών (για την ποσότητα κοκαΐνης).