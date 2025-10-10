Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News

Θεσσαλονίκη: 26χρονος με βαρύ παρελθόν πιάστηκε με όπλο – Δίπλα σε πρώην σύνδεσμο

Συνελήφθη από την αστυνομία έπειτα από σχετικούς ελέγχους – Προσήχθησαν συνολικά 32 άτομα.

Φωτ. αρχείου FREEPIK
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνελήφθη από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη ένας 26χρονος αλλοδαπός για παράνομη κατοχή πιστολιού. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση από την αστυνομία, εντοπίστηκε μια ομάδα ατόμων που συμμετείχε σε εκδήλωση σε πάρκο που βρίσκεται πλησίον ανενεργού συνδέσμου οπαδών, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

