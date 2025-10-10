Θεσσαλονίκη: 26χρονος με βαρύ παρελθόν πιάστηκε με όπλο – Δίπλα σε πρώην σύνδεσμο

Συνελήφθη από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη ένας 26χρονος αλλοδαπός για παράνομη κατοχή πιστολιού. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση από την αστυνομία, εντοπίστηκε μια ομάδα ατόμων που συμμετείχε σε εκδήλωση σε πάρκο που βρίσκεται πλησίον ανενεργού συνδέσμου οπαδών, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψή του