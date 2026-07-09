Θεσσαλονίκη: 40 διαμερίσματα σε ευάλωτες ομάδες μέσω του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας

Στέγη σε ευάλωτους πολίτες εξασφαλίζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας, με 40 διαμερίσματα να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μίσθωσης και τον σχεδιασμό να προβλέπει την ένταξη ακόμη 60 κατοικιών.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης, το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με φορέα ευθύνης το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στο πλαίσιο της δράσης εντοπίστηκαν 40 ακίνητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανακαινίστηκαν με κόστος περίπου 22.000 ευρώ ανά κατοικία και διατέθηκαν σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγη.

Οι πρώτες μισθώσεις ξεκίνησαν από το τέλος του 2025, με τα διαμερίσματα να έχουν μέσο εμβαδό 60 τετραγωνικών μέτρων. Η μισθωτική αξία των ακινήτων διαμορφώνεται στα 3,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το μέσο ενοίκιο ανέρχεται περίπου στα 225 ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 23 μισθωτήρια, στα οποία διαμένουν συνολικά 34 άνθρωποι, ενώ ακόμη 9 συμβόλαια βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής.

Νέα φάση με ακόμη 60 κατοικίες

Η προσπάθεια για την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η χρηματοδότηση αφορά τη συνέχιση λειτουργίας και την ενίσχυση του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης, ώστε να διαχειρίζεται τα 40 υφιστάμενα ακίνητα για περίπου 100 ωφελούμενους και παράλληλα να αναζητήσει ακόμη 60 κατοικίες για περίπου 170 νέους ωφελούμενους.

Την ίδια ώρα, εξειδικεύονται οι όροι πρόσκλησης μέσω της Περιφέρειας για χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με στόχο να προετοιμαστούν και να διατεθούν νέες οικονομικά προσιτές κατοικίες.

Αγγελούδης: «Η στέγαση ήταν από την πρώτη στιγμή πεδίο ενδιαφέροντος»

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος που προχώρησε στην παραχώρηση κατοικιών για ευάλωτες οικογένειες.

«Για μας η υπόθεση της στέγασης και της προσιτής κατοικίας ήταν από την πρώτη στιγμή ένα πεδίο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες του δήμου για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου, την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διαβούλευση με 50 φορείς, αλλά και την ανάδειξη των προβλημάτων που προκαλούν η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σχέδιο για δημοτική προσιτή κατοικία

Τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας Δημήτρης Σκούτας.

Όπως ανέφερε, ο δήμος σχεδιάζει την εξασφάλιση τουλάχιστον 25 διαμερισμάτων προσιτής δημοτικής κατοικίας, τα οποία θα απευθύνονται σε νέα ζευγάρια, οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες, με κοινωνικά κριτήρια.

Τα διαμερίσματα θα έχουν επιφάνεια από 45 έως 90 τετραγωνικά μέτρα. Για την υλοποίηση του σχεδίου επιλέχθηκαν έξι δημοτικά οικόπεδα που είναι πολεοδομικά κατάλληλα και οικοδομήσιμα, ενώ η ανοικοδόμηση θα γίνει μέσω του πλαισίου της κοινωνικής αντιπαροχής.

Το οικονομικό μέγεθος του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 18 διαμερισμάτων σε υφιστάμενο κτίριο συνολικού εμβαδού 1.965 τετραγωνικών μέτρων, με κόστος 6 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλιστούν από το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Οι κατοικίες αυτές θα απευθύνονται σε οικογένειες νέων με παιδιά που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά κατοικίας, αλλά και σε οικογένειες συνταξιούχων.

Η στεγαστική κρίση και η αστεγία

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος υπογράμμισε ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να βρίσκεται σε στενή σύνδεση με την οικονομική πολιτική.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της αστεγίας, σημειώνοντας ότι δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται στον δρόμο, αλλά και ανθρώπους σε επισφαλή στέγη, μακροχρόνια φιλοξενούμενους, άτομα που βρίσκονται σε δομές ή κινδυνεύουν με έξωση.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι ο δήμος προγραμματίζει την αποκατάσταση ακόμη τριών δημοτικών διαμερισμάτων, ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν και άλλα κληροδοτήματα που απαιτούν σημαντική εργασία για την αξιοποίησή τους.

Η επικεφαλής μηχανικός του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης, Πένυ Σεφεριάδου, χαρακτήρισε την κοινωνική κατοικία μια διαχρονική επένδυση που αξιοποιεί δημόσια περιουσία προς όφελος της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα παρέχει αξιοπρεπή διαβίωση και ποιοτική κατοικία σε ομάδες που έχουν ανάγκη, αξιολογείται με βάση τον κοινωνικό αντίκτυπο και προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα σε όσους βιώνουν στεγαστική επισφάλεια.

Σημείωσε ακόμη ότι από το 2023 το Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης δημιούργησε ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλους δήμους ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν επίσης εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ αυτών ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καρυώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κώστας Χαϊδούτης και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ωφελουμένων Συγκατοίκησης Φίλων 60+ Σάκης Καβακόπουλος.

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση για την ενίσχυση της προσιτής κοινωνικής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη.