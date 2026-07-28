Θεσσαλονίκη: 49χρονη επέστρεψε με ρόπαλο μπέιζμπολ στο ψιλικατζίδικο μετά από τσακωμό με υπάλληλο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 49χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ, μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγουμένως με την υπάλληλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ των δύο γυναικών. Η 49χρονη αποχώρησε αρχικά από το κατάστημα, όμως λίγο αργότερα επέστρεψε, έχοντας πάρει από το όχημά της ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, ενώ φέρεται να απείλησε την εργαζόμενη, προκαλώντας αναστάτωση.

Η υπάλληλος ενημέρωσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τη γυναίκα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς εξακολουθούσε να έχει μαζί της το ρόπαλο. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο την έκρινε ένοχη για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου πρόσφορου για πρόκληση σωματικής βλάβης, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.

Απολογούμενη, η 49χρονη υποστήριξε ότι το ρόπαλο το χρησιμοποιούσε λόγω της ενασχόλησής της με το μπέιζμπολ. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό της, κρίνοντας ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και εκτός αθλητικού χώρου, το αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο εκφοβισμού.