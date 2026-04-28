Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πέταξε νερό, τη σκούπα και παιχνίδια σε περαστικούς

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στην οδό Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη όταν ένα 5χρονο αγοράκι βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος όπου διαμένει και άρχισε να πετάει αντικείμενα στους περαστικούς.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11:30, όταν πολίτες αντιλήφθηκαν ότι το παιδάκι άρχισε να πετάει νερό με το λάστιχο ενώ στη συνέχεια έριχνε τα παιχνίδια του στο έδαφος. Το όλο περιστατικό διήρκησε περίπου μια ώρα.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία η οποία κατάφερε να εισέλθει στο διαμέρισμα του έκτου ορόφου από την ταράτσα. Ωστόσο, προς έκπληξή των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι το ανήλικο παιδί βρισκόταν μόνο του μέσα στο σπίτι χωρίς επίβλεψη. Σύμφωνα με το voria.gr, λίγη ώρα αργότερα, έφτασε στο σπίτι η μητέρα του η οποία προσήχθη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν και το πιθανότερο σενάριο αναφέρει πως θα συλληφθεί.

Περαστική που μίλησε στο στο τοπικό μέσο Thestival ανέφερε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους ότι «Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω “σταμάτα”, μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική. Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί”, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο».