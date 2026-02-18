Θεσσαλονίκη: 5μισι χρόνια φυλακή σε 28χρονο για κακοποίηση της συζύγου του μπροστά στα παιδιά τους

Σε ποινή φυλάκισης 5,5 ετών καταδικάστηκε 28χρονος, ο οποίος δικάστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι ασκούσε συστηματική σωματική και ψυχική κακοποίηση σε βάρος της 27χρονης συζύγου του, παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη όταν η γυναίκα αποφάσισε να τον καταγγείλει στις Αρχές, έχοντας προηγουμένως απευθυνθεί σε κοινωνικές υπηρεσίες για στήριξη. Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο φέρονται να τελέστηκαν το διάστημα 2023-2024 σε Κόρινθο και Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε το ζευγάρι.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για απλή σωματική βλάβη, παράνομη βία και απειλή, αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος βάσει της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό. Παράλληλα, αθωώθηκε για την κατηγορία της βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που είχε χαρακτήρα κακουργήματος. Αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να επιστρέψει στη φυλακή, όπου κρατείται προσωρινά και για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.

«Με χτυπούσε με μένος, όπου έβρισκε»

Κατά την κατάθεσή της, η 27χρονη περιέγραψε με δάκρυα τα περιστατικά βίας που, όπως είπε, βίωνε από τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν μαζί από την ανήλικη ηλικία της. «Με χτυπούσε με μένος, όπου έβρισκε, στο κεφάλι και κυρίως στο σώμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν της επέτρεπε να εργάζεται, με αποτέλεσμα να είναι οικονομικά εξαρτημένη και να αισθάνεται παγιδευμένη. Όπως σημείωσε, αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία «γιατί τα παιδιά μου δεν άξιζαν να μεγαλώνουν μέσα σε αυτό». Μεταξύ άλλων, κατέθεσε ότι όταν ήταν λεχώνα δέχθηκε γροθιά στο στόμα, με αποτέλεσμα να σπάσει το μπροστινό δεξί της δόντι.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, έκανε λόγο στην απολογία του για μια «καταστροφική σχέση», αναφερόμενος παράλληλα στα παιδικά του χρόνια και υποστηρίζοντας ότι είχε υπάρξει ο ίδιος θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

«Από θύμα έγινε θύτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας της έδρας, επισημαίνοντας στην αγόρευσή της ότι διαμόρφωσε μια σχέση εξουσίας απέναντι στην παθούσα, καλλιεργώντας φόβο και εξάρτηση. Όπως τόνισε, πρόκειται για γυναίκα που από μικρή ηλικία υποτάχθηκε στις απαιτήσεις του, βιώνοντας διαρκή κακοποίηση.

