Θεσσαλονίκη: Αδίστακτη 39χρονη λήστευε περαστικούς ρίχνοντάς τους σπρέι πιπεριού

Μια 39χρονη αλλοδαπή, η οποία λήστευε ανυποψίαστους περαστικούς ρίχνοντάς τους σπρέι πιπεριού συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Η αδίστακτη γυναίκα κατηγορείται για συμμετοχή σε δύο ληστείες που σημειώθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα στη δυτική πλευρά της πόλης



Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βραδυ της Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου, έπειται μετά από επίμονες αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Thestival.gr.

Δρούσε με συνεργό



Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι η 39χρονη, μαζί με τη συνεργό της που ακόμη αναζητείται από τις Αρχές το πρωί της Παρασκευής επιτέθηκαν σε 27χρονο αλλοδαπό στην οδό Γιαννιτσών, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού για να τον ακινητοποιήσουν. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν από το αυτοκίνητό του πορτοφόλι με 800 ευρώ.



Λίγες ώρες αργότερα, με τον ίδιο τρόπο δράσης, επιτέθηκαν σε 40χρονο Έλληνας στην περιοχή της Μενεμένης, αφαιρώντας από το όχημά του πορτοφόλι που περιείχε 150 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Εκκρεμούσε καταδίκη εις βάρος της

Σημειώνεται ότι από τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων της 39χρονης προέκυψε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της συνεργού της συνεχίζονται.