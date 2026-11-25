Μετά από πολύμηνη έρευνα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε να εξιχνιάσει άλλες 28 διαρρήξεις και κλοπές σπιτιών και καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας που είχαν διαπράξεις τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους που συνεχίζεται για να ξετυλιχθεί όλο το κουβάρι της πολυμελούς οργάνωσης , διαπίστωσαν ότι συμμετείχαν σ αυτήν και γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιώντας την γνωστή μέθοδο της απασχόλησης είχαν… ξεχωριστό ρόλο στο ξάφρισμα ανυποψίαστων- κυρίως ηλικιωμένων- πολιτών: Τους προσέγγιζαν με αστεία, προσποιούνταν ότι τους γνώριζαν, τους αγκάλιαζαν και με την οικειότητα του δημιουργούσαν τους αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα κι άλλα αντικείμενα αξίας. Η μέθοδος μάλιστα του εναγκαλισμού όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί είχε χρησιμοποιηθεί σε 22 από τις 28 συνολικά διαρρήξεις – κλοπές που ερεύνησαν τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Αύγουστο του 2023 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, έχοντας αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους και ενεργώντας με εναλλασσόμενη σύνθεση, δραστηριοποιούνταν σε περιοχές Θεσσαλονίκης, της Φθιώτιδας, της Ημαθίας, του Κιλκίς και της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, από την επιπλέον εγκληματική τους δραστηριότητα αποκόμισαν τουλάχιστον -15.400- ευρώ, καθώς και αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας -30.000- ευρώ. Για τη μετάβασή τους στους τόπους τέλεσης των αξιόποινων πράξεων χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, οχήματα που είχαν μισθωθεί από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Από τους 4 επιπλέον ταυτοποιηθέντες δράστες, η μία ήταν ήδη κρατούμενη σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για άλλη υπόθεση, ενώ δύο ακόμη, κατόπιν των απολογιών τους ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Τέλος, σε βάρος της τέταρτης δράστιδας επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης-σύμφωνα με την Αστυνομία ενέχονται συνολικά σε 94 αξιόποινες πράξεις, από τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους περίπου 460.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.